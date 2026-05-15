Resmi ilanlar

T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

16-05-2026 00.00
2026/139 TLMT.

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/139 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İli, Merkez İlçe, KURTULUŞ 2.KISIM Mahalle/Köy, 1233Ada, 5 Parsel,8BB.

Adresi : Kaletepe Mah. 1019. Sokak No:9/8 Merkez / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 104 m2

Arsa Payı : 52/456

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Ayrık Nizam 4 Kat Konut TAKS = 0,40

Kıymeti : 3.850.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:48

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:48

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:48

Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:48

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, KURTULUŞ 2.KISIM Mahalle/Köy,1233 Ada,5 Parsel,5 B.B.

Adresi : Kaletepe Mah. 1019. Sokak No:9/5 Kırıkkale/Merkez Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 79 m2

Arsa Payı : 43/456

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Ayrık Nizam 4 Kat Konut TAKS = 0,40

Kıymeti : 2.750.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:41

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 13:41

 

13/05/2026

#İlangovtr Basın no ILN02469534