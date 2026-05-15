T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/139 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İli, Merkez İlçe, KURTULUŞ 2.KISIM Mahalle/Köy, 1233Ada, 5 Parsel,8BB.

Adresi : Kaletepe Mah. 1019. Sokak No:9/8 Merkez / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 104 m2

Arsa Payı : 52/456

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Ayrık Nizam 4 Kat Konut TAKS = 0,40

Kıymeti : 3.850.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:48

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:48

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:48

Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:48

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, KURTULUŞ 2.KISIM Mahalle/Köy,1233 Ada,5 Parsel,5 B.B.

Adresi : Kaletepe Mah. 1019. Sokak No:9/5 Kırıkkale/Merkez Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 79 m2

Arsa Payı : 43/456

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Ayrık Nizam 4 Kat Konut TAKS = 0,40

Kıymeti : 2.750.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:41

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 13:41

13/05/2026