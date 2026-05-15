T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2026/139 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/139 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İli, Merkez İlçe, KURTULUŞ 2.KISIM Mahalle/Köy, 1233Ada, 5 Parsel,8BB.
Adresi : Kaletepe Mah. 1019. Sokak No:9/8 Merkez / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 104 m2
Arsa Payı : 52/456
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Ayrık Nizam 4 Kat Konut TAKS = 0,40
Kıymeti : 3.850.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:48
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:48
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:48
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:48
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, KURTULUŞ 2.KISIM Mahalle/Köy,1233 Ada,5 Parsel,5 B.B.
Adresi : Kaletepe Mah. 1019. Sokak No:9/5 Kırıkkale/Merkez Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 79 m2
Arsa Payı : 43/456
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Ayrık Nizam 4 Kat Konut TAKS = 0,40
Kıymeti : 2.750.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:41
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 13:41
13/05/2026