T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/959 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 3.000.000,00 1

Adet Taşınır 1 Adet İş Makinesi 34-00-14-3882 Plakalı, 2014 Model, HITACHİ Marka, EKSKAVATÖR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:27

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:27

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.000.000,00 1

Adet Taşınır 1 Adet İŞ MAKİNESİ, 34-00-14-15596 Plakalı, 2012 Model, HITACHİ Marka, EKSKAVATÖR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 12:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 12:29

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 12:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 12:29

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.000.000,00 1 Taşınır 1 Adet İŞ MAKİNESİ34-00-12-6395 Plakalı, 2012 Model, HITACHİ Marka,EKSKAVATÖR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:57

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 14:57

(İİK m.114/4)