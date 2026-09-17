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T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

18-09-2026 00.00
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T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

2022/959 TLMT.

 

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/959 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
3.000.000,001
Adet		Taşınır1 Adet İş Makinesi 34-00-14-3882 Plakalı, 2014 Model, HITACHİ Marka, EKSKAVATÖR.

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:27

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:27

 

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.000.000,001
Adet		Taşınır1 Adet İŞ MAKİNESİ, 34-00-14-15596 Plakalı, 2012 Model, HITACHİ Marka, EKSKAVATÖR

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 12:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 12:29

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 12:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 12:29

 

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.000.000,001Taşınır1 Adet İŞ MAKİNESİ34-00-12-6395 Plakalı, 2012 Model, HITACHİ Marka,EKSKAVATÖR

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:57

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 14:57

 

(İİK m.114/4)

#İlangovtr Basın no ILN02549726