T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2019/5950 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/5950 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, BALIŞEYH Mahalle/Köy, 431 Ada, 31 Parsel arsa,
Adresi : Balışeyh Mah., 431 Ada, 31 Parsel Balışeyh / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 2.518,96 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Hmax:30,60, Emsal:1,60 yapılaşma koşulları
Kıymeti : 5.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:17
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:17
17/09/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.