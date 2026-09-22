T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/5950 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, BALIŞEYH Mahalle/Köy, 431 Ada, 31 Parsel arsa,

Adresi : Balışeyh Mah., 431 Ada, 31 Parsel Balışeyh / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 2.518,96 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Hmax:30,60, Emsal:1,60 yapılaşma koşulları

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:17

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:17

17/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.