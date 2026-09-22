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T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

23-09-2026 00.00
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T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

2026/1319 ESAS

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1319 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, YENİMAHALLE Mahalle, 669 Ada, 47 Parsel, 22 Nolu BB.

Adresi : Yenimahalle, 173. Sokak, No:27A Merkez / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 470 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık Nizam 10 kat Konut imar alanlıdır. Hmax=30,50, E:2,50 imar özelliklerine sahiptir.

Kıymeti : 7.700.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:21

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:21

 

17/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02552166