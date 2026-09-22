T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2026/1319 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1319 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, YENİMAHALLE Mahalle, 669 Ada, 47 Parsel, 22 Nolu BB.
Adresi : Yenimahalle, 173. Sokak, No:27A Merkez / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 470 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık Nizam 10 kat Konut imar alanlıdır. Hmax=30,50, E:2,50 imar özelliklerine sahiptir.
Kıymeti : 7.700.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:21
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:21
17/09/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.