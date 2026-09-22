T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1319 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, YENİMAHALLE Mahalle, 669 Ada, 47 Parsel, 22 Nolu BB.

Adresi : Yenimahalle, 173. Sokak, No:27A Merkez / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 470 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık Nizam 10 kat Konut imar alanlıdır. Hmax=30,50, E:2,50 imar özelliklerine sahiptir.

Kıymeti : 7.700.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:21

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:21

17/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.