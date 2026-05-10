T.C. KIRKAĞAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Ahmet ve Hamiyet kızı, 01/06/1920 doğumlu 14417661808 TC kimlik numaralı, Mualla Çivi'nin uzun yıllardır kayıp olduğunu, nerede olduğunun bilinmediği, herhangi bir haber de alınmadığından Mualla Çivi'nin kayıp olması nedeniyle ilk ilanın 06/10/2025 tarihinde yapıldığı, 06/04/2026 tarihinde ilk ilk ilan süresinin dolduğu, iş bu 2. İlan tarihinden itibaren 6 AY içerisinde adı geçen kişiden haberi olanların, yerini bilenlerin, bu kişiyi tanıyanların, sağ ya da ölü olduğunu bilenlerin Kırkağaç Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/287 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, 6 AY İçerisinde Mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Mualla Çivi hakkında gaiplik kararı verileceği hususu TMK 32 ve 33 Maddeleri gereğince 2. kez ilan olunur. 07.04.2026