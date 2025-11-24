Resmi İlanlar

T.C. KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

25-11-2025 00.00

T.C. KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı  Türkiye Elektrik İletim A.Ş tarafından Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulunun 14.D.03.1280 proje numarası ile yer alan, 154 kV Hamitabat- Kırklareli DGKÇS Enerji İletim Hattı projesinin tesisi amacıyla güzergaha isabet eden taşınmazlarla ilgili kamulaştırılmaları amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldıkları, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davası ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Türkiye Elektrik İletim A.Ş  adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı, aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma günlerinin 05/02/2026 tarihi olduğu ilan olunur.03.11.2025

Sıra No

Esas no


 

İlİlçeMahalle/KöyAda/Parselİrtifak HakkıPilon YeriMaliki
12025/232KırklareliMerkezKavaklı1283356,93-

MESUT ŞEREF ÖNDEL


 


 

22025/233KırklareliMerkezKavaklı15091083,88-ERAY UÇAN
32025/234KırklareliMerkezKavaklı1916855,81121,00

SABRİYE MUTLUER


 

42025/235KırklareliMerkezKavaklı

2412

2413

1632,74

424,06

-ABDULLAH SEVİLMİŞ, FATMA BİLGİN, BEYTULLAH SEVİLMİŞ, SEBİLE İZVAN-BABA ADI: İBRAHİM, YENER ATAKAN, REŞİDE ZEYNEP ATAKAN, PERİHAN CAMCI, NERİMAN TOMURCUK, AYŞE NİLÜFER TARCAN, TÜMER ATAKAN, TEVFİK KAYALI, YASİN CAN KAYALI, AYŞE AKYOL, NURTEN AZER ATAKAN, ALİ TUNÇ ATAKAN, FATMA NARINÇ ATAKAN
52025/236KırklareliMerkezKavaklı28453044,20-BURHAN TOKAY
62025/237KırklareliMerkezKavaklı7588218,62-ERCAN DEMİRKIRAN
72025/238KırklareliMerkezKavaklı8684667,72-ABDULLAH SEVİLMİŞ, FATMA BİLGİN, BEYTULLAH SEVİLMİŞ
82025/239KırklareliMerkezKavaklı1226883,86-MÜŞERREF ERALP, NECDET ERALP, ŞÜKRAN ARPAKÇI
92025/240KırklareliMerkezKarahıdır660 / 183200,208,33MEHMET EMİN DOĞU
102025/241KırklareliMerkezKarahıdır660 / 205134,24160,67SADET DOĞU
112025/242KırklareliMerkezKarahıdır662 / 242518,23-ERCAN BECER
122025/243KırklareliMerkezKarahıdır662 / 592507,85-EDİP TARI
132025/244KırklareliMerkezKavaklı46024007,18121,00MÜCAHİT AY
142025/245KırklareliMerkezKavaklı460997,30-ERDAL TURAN
152025/246KırklareliMerkezKavaklı46292317,38-AHMET ARDA
162025/247KırklareliMerkezKavaklı

5174

5178

1525,81

421,02

-ARİF TOSUNER
172025/248KırklareliMerkezKavaklı53034029,71169,00AHMET TÜRKKAL
182025/249KırklareliMerkezKavaklı811978,50-REMZİ ÖZASLAN, NECMİYE GÖKALP, HEDİYE DİNDAR, MUKADDES ERTAN, REMZİYE TUNA
192025/250KırklareliMerkezKavaklı91121413,65-METİN AKDENİZ
202025/251KırklareliMerkezKavaklı3920701,63-HANİFE AKBAŞ, ALİ EYİDOĞAN, AYDIN EYİDOĞAN, KADİR EYİDOĞAN, MELEK ERYILMAZ, MELİHA ERMAN, LEYLA ÇEKİÇ, YÜKSEL KUTLUER, NECLA KUTLUER, SALİM KUTLUER, DİLEK KAYAOĞLU
212025/252KırklareliMerkezKavaklı43651274,95-ALİ YAŞAR SALIK, MERYEM SALIK
222025/253KırklareliMerkezKavaklı4430765,96-FEVZİ ASLANALP, İBRAHİM ASLANALP, REMZİ ASLANALP, REMZİYE AKALIN, ÖZGÜL YARAMIŞ,
232025/254KırklareliMerkezKavaklı4457216,76-GÜRKAN ÖZDEMİR
242025/255KırklareliMerkezCamikebir358/124135,45-SERKAN BOZKURT, GÜLŞAH ULUSOY, REYHAN CANLI, MEHMET GÖLYILDAR, ATALAY GÖLYILDAR, KADRİYE TÜRKMEN, NURTEN YAPAK, ŞÜKRAN SEVİM, HATİCE GÜNESER, ZEYNEP GÜL, MUSTAFA YAPAK, CEMİLE GÖÇMEN, AYŞE ÖZBALCI, CEMAL YAPAK, OSMAN YAPAK, MURAT YAPAK, SABİHA GÜÇYENER, FEHİME TUNA, FARUK ÖZTEKİN, ZÜHAL OSKAN, NURAY ÇABUK, HALUK ÖZTEKİN, ŞAZİYE YAPAK, NURETTİN CAN YAPAK, SEMANUR DOBRUCA
252025/256KırklareliMerkezCamikebir359/2194,06-REMZİ MİNSOLMAZ, GÜLCAN MİNSOLMAZ, ALAADDİN MİNSOLMAZ, SELAHATTİN MİNSOLMAZ, NURCAN GÜNTÜRKÜN
262025/257KırklareliMerkezKarahıdır662/182774,06-ZAFER GÜRKAŞ, MAHMUT GÜRKAŞ
272025/258KırklareliMerkezKoyunbaba

1776

1777

1791

1807

1772

713,50

1717,86

4497,32

3707,08

3441,35

-

-

-

-

-

RADİAL İNŞAAT TURİZM
282025/259KırklareliMerkezKoyunbaba17802599,23-ŞEREF AVCIOĞULLARI


 

292025/260KırklareliMerkezKoyunbaba18253392,84-NEVİN YÜZÜGÜLDÜ, ZEYNEP ERGİ, MUSTAFA TURGUT, NURŞEN TURGUT, TAMER TURGUT, FİKRET TURGUT
302025/261KırklareliMerkezKoyunbaba20311771,11-ŞÜKRÜ TEZER, FATMA TEZER, ADNAN TEZER, YAVUZ TEZER, HÜSEYİN-MUSTAFA OĞLU, MÜMÜN TEZER, ELİF TUFAN
312025/262KırklareliMerkezEriklice7842906,02-ÜMİT UYANIK, ÖMER UYANIK
32

2025/263


 


 

KırklareliMerkezEriklice770534,811,19

HAYRETTİN KARLIDAĞ, SELAHATTİN KARLIDAĞ,

ALAİTTİN KARLIDAĞ,

ZİYAETTİN KARLIDAĞ,

FEVZİYE KARLIDAĞ,

RAMAZAN KARLIDAĞ,

FERDİ AYATA,

FERİDUN KARLIDAĞ,

YAHYA KARLIDAĞ,

MUAZZEZ KARLIDAĞ,

TÜRKAN GÜRSEL,

SELVİNAZ AYDEMİR

SABAHADDİN KARLIDAĞ,

NURCAN KARLIDAĞ,

SEVİLAY MORALI,

BÜLENT SONER KARLIDAĞ,

TANER KARLIDAĞ,

SEVİNÇ GÖKER,

SELVİNAZ AYDEMİR,

HAYRETTİN KARLIDAĞ,

YAHYA KARLIDAĞ,


 

332025/264KırklareliMerkezEriklice8921246,98-FİLİZ KONGUR, SERPİL UMDU, SEVİNÇ YILDIZDAL, HALİT YILDIZDAL, EMİNE ERTÜRK, GÜLTEN YILDIZDAL, HAVVA YILDIZDAL, İDRİS YILDIZDAL, ABDULLAH YILDIZDAL, ALİ YILDIZDAL, EMİN YILDIZDAL, REYHAN AÇIKGÖZ, HATİCE AKAY, YAKUP ATAÇ, HASBİYE YILDIZDAL, SELÇUK YILDIZDAL, İMDAT YILDIZDAL, FERHAT YILDIZDAL, YETİŞ YÜCEKAN, HATİCE GIDIK, EMEL GIDIK
342025/265KırklareliMerkezEriklice4758861,50100,00ERSİN ÖNALAN
352025/266KırklareliMerkezEriklice943184,79-ÖZGÜR ARSLAN


 

362025/267KırklareliMerkezEriklice976314,9271,32MERVE DERE, BANU ÇOLAK, DERYA ÇOLAK, HÜSREV MİRASÇILARI- BABA ADI: HASAN, İSMAİL ÇOLAK, HATİCE ÇOLAK, YAŞAR YAVUZYİĞİT, ERKAN YAVUZİĞİT , GÜLER SEVEN, FAHRİYE ARSLAN, DAMLA PEHLİVAN, HAYRİYE YEREBAKAN, NAGEHAN AKTAŞ, DİLEK ÖZERDEM, MURAT ÇOLAK, ŞERİF GÜMÜŞ, MUSTAFA GÜREL,
372025/268KırklareliMerkezEriklice1084418,97-MUSTAFA BAHÇUVAN, ALİ BAHÇUVAN, HATİCE BAHÇUVAN, EMİNE GÜR, SADULLAH BAHÇUVAN, HALİL BAHÇUVAN, ALİ DEMİR, ÖZGÜR DEMİR, ÖZKAN DEMİR, ÖZLEM DEMİR, MUTLU KONAT, MEHMET BAHÇUVAN,
382025/269KırklareliMerkezKarahıdır659 / 621573,578,94ALİ TARI
392025/270KırklareliMerkezKarahıdır660/55193,69121,00ŞERİF(OSMAN OĞLU), HEDİYE (ŞERİF KARISI), OSMAN ÇAVUŞ (ŞERİF OĞLU), FATMA (OSMAN ÇAVUŞ KARISI) , MURAT (ŞERİF OĞLU)
402025/271KırklareliMerkezCamikebir348 / 12457,76-MERYEM KERTİ
412025/278KırklareliMerkezKavaklı13852335,504,35NAZMİYE AYDOĞDU

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

#İlangovtr Basın no ILN02341192