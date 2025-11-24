Resmi İlanlar
T.C. KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş tarafından Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulunun 14.D.03.1280 proje numarası ile yer alan, 154 kV Hamitabat- Kırklareli DGKÇS Enerji İletim Hattı projesinin tesisi amacıyla güzergaha isabet eden taşınmazlarla ilgili kamulaştırılmaları amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldıkları, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davası ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Türkiye Elektrik İletim A.Ş adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı, aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma günlerinin 05/02/2026 tarihi olduğu ilan olunur.03.11.2025
|Sıra No
Esas no
|İl
|İlçe
|Mahalle/Köy
|Ada/Parsel
|İrtifak Hakkı
|Pilon Yeri
|Maliki
|1
|2025/232
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|1283
|356,93
|-
MESUT ŞEREF ÖNDEL
|2
|2025/233
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|1509
|1083,88
|-
|ERAY UÇAN
|3
|2025/234
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|1916
|855,81
|121,00
SABRİYE MUTLUER
|4
|2025/235
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
2412
2413
1632,74
424,06
|-
|ABDULLAH SEVİLMİŞ, FATMA BİLGİN, BEYTULLAH SEVİLMİŞ, SEBİLE İZVAN-BABA ADI: İBRAHİM, YENER ATAKAN, REŞİDE ZEYNEP ATAKAN, PERİHAN CAMCI, NERİMAN TOMURCUK, AYŞE NİLÜFER TARCAN, TÜMER ATAKAN, TEVFİK KAYALI, YASİN CAN KAYALI, AYŞE AKYOL, NURTEN AZER ATAKAN, ALİ TUNÇ ATAKAN, FATMA NARINÇ ATAKAN
|5
|2025/236
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|2845
|3044,20
|-
|BURHAN TOKAY
|6
|2025/237
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|7588
|218,62
|-
|ERCAN DEMİRKIRAN
|7
|2025/238
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|8684
|667,72
|-
|ABDULLAH SEVİLMİŞ, FATMA BİLGİN, BEYTULLAH SEVİLMİŞ
|8
|2025/239
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|1226
|883,86
|-
|MÜŞERREF ERALP, NECDET ERALP, ŞÜKRAN ARPAKÇI
|9
|2025/240
|Kırklareli
|Merkez
|Karahıdır
|660 / 18
|3200,20
|8,33
|MEHMET EMİN DOĞU
|10
|2025/241
|Kırklareli
|Merkez
|Karahıdır
|660 / 20
|5134,24
|160,67
|SADET DOĞU
|11
|2025/242
|Kırklareli
|Merkez
|Karahıdır
|662 / 24
|2518,23
|-
|ERCAN BECER
|12
|2025/243
|Kırklareli
|Merkez
|Karahıdır
|662 / 59
|2507,85
|-
|EDİP TARI
|13
|2025/244
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|4602
|4007,18
|121,00
|MÜCAHİT AY
|14
|2025/245
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|4609
|97,30
|-
|ERDAL TURAN
|15
|2025/246
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|4629
|2317,38
|-
|AHMET ARDA
|16
|2025/247
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
5174
5178
1525,81
421,02
|-
|ARİF TOSUNER
|17
|2025/248
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|5303
|4029,71
|169,00
|AHMET TÜRKKAL
|18
|2025/249
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|8119
|78,50
|-
|REMZİ ÖZASLAN, NECMİYE GÖKALP, HEDİYE DİNDAR, MUKADDES ERTAN, REMZİYE TUNA
|19
|2025/250
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|9112
|1413,65
|-
|METİN AKDENİZ
|20
|2025/251
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|3920
|701,63
|-
|HANİFE AKBAŞ, ALİ EYİDOĞAN, AYDIN EYİDOĞAN, KADİR EYİDOĞAN, MELEK ERYILMAZ, MELİHA ERMAN, LEYLA ÇEKİÇ, YÜKSEL KUTLUER, NECLA KUTLUER, SALİM KUTLUER, DİLEK KAYAOĞLU
|21
|2025/252
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|4365
|1274,95
|-
|ALİ YAŞAR SALIK, MERYEM SALIK
|22
|2025/253
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|4430
|765,96
|-
|FEVZİ ASLANALP, İBRAHİM ASLANALP, REMZİ ASLANALP, REMZİYE AKALIN, ÖZGÜL YARAMIŞ,
|23
|2025/254
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|4457
|216,76
|-
|GÜRKAN ÖZDEMİR
|24
|2025/255
|Kırklareli
|Merkez
|Camikebir
|358/12
|4135,45
|-
|SERKAN BOZKURT, GÜLŞAH ULUSOY, REYHAN CANLI, MEHMET GÖLYILDAR, ATALAY GÖLYILDAR, KADRİYE TÜRKMEN, NURTEN YAPAK, ŞÜKRAN SEVİM, HATİCE GÜNESER, ZEYNEP GÜL, MUSTAFA YAPAK, CEMİLE GÖÇMEN, AYŞE ÖZBALCI, CEMAL YAPAK, OSMAN YAPAK, MURAT YAPAK, SABİHA GÜÇYENER, FEHİME TUNA, FARUK ÖZTEKİN, ZÜHAL OSKAN, NURAY ÇABUK, HALUK ÖZTEKİN, ŞAZİYE YAPAK, NURETTİN CAN YAPAK, SEMANUR DOBRUCA
|25
|2025/256
|Kırklareli
|Merkez
|Camikebir
|359/21
|94,06
|-
|REMZİ MİNSOLMAZ, GÜLCAN MİNSOLMAZ, ALAADDİN MİNSOLMAZ, SELAHATTİN MİNSOLMAZ, NURCAN GÜNTÜRKÜN
|26
|2025/257
|Kırklareli
|Merkez
|Karahıdır
|662/18
|2774,06
|-
|ZAFER GÜRKAŞ, MAHMUT GÜRKAŞ
|27
|2025/258
|Kırklareli
|Merkez
|Koyunbaba
1776
1777
1791
1807
1772
713,50
1717,86
4497,32
3707,08
3441,35
-
-
-
-
-
|RADİAL İNŞAAT TURİZM
|28
|2025/259
|Kırklareli
|Merkez
|Koyunbaba
|1780
|2599,23
|-
|ŞEREF AVCIOĞULLARI
|29
|2025/260
|Kırklareli
|Merkez
|Koyunbaba
|1825
|3392,84
|-
|NEVİN YÜZÜGÜLDÜ, ZEYNEP ERGİ, MUSTAFA TURGUT, NURŞEN TURGUT, TAMER TURGUT, FİKRET TURGUT
|30
|2025/261
|Kırklareli
|Merkez
|Koyunbaba
|2031
|1771,11
|-
|ŞÜKRÜ TEZER, FATMA TEZER, ADNAN TEZER, YAVUZ TEZER, HÜSEYİN-MUSTAFA OĞLU, MÜMÜN TEZER, ELİF TUFAN
|31
|2025/262
|Kırklareli
|Merkez
|Eriklice
|784
|2906,02
|-
|ÜMİT UYANIK, ÖMER UYANIK
|32
2025/263
|Kırklareli
|Merkez
|Eriklice
|770
|534,81
|1,19
HAYRETTİN KARLIDAĞ, SELAHATTİN KARLIDAĞ,
ALAİTTİN KARLIDAĞ,
ZİYAETTİN KARLIDAĞ,
FEVZİYE KARLIDAĞ,
RAMAZAN KARLIDAĞ,
FERDİ AYATA,
FERİDUN KARLIDAĞ,
YAHYA KARLIDAĞ,
MUAZZEZ KARLIDAĞ,
TÜRKAN GÜRSEL,
SELVİNAZ AYDEMİR
SABAHADDİN KARLIDAĞ,
NURCAN KARLIDAĞ,
SEVİLAY MORALI,
BÜLENT SONER KARLIDAĞ,
TANER KARLIDAĞ,
SEVİNÇ GÖKER,
SELVİNAZ AYDEMİR,
HAYRETTİN KARLIDAĞ,
YAHYA KARLIDAĞ,
|33
|2025/264
|Kırklareli
|Merkez
|Eriklice
|892
|1246,98
|-
|FİLİZ KONGUR, SERPİL UMDU, SEVİNÇ YILDIZDAL, HALİT YILDIZDAL, EMİNE ERTÜRK, GÜLTEN YILDIZDAL, HAVVA YILDIZDAL, İDRİS YILDIZDAL, ABDULLAH YILDIZDAL, ALİ YILDIZDAL, EMİN YILDIZDAL, REYHAN AÇIKGÖZ, HATİCE AKAY, YAKUP ATAÇ, HASBİYE YILDIZDAL, SELÇUK YILDIZDAL, İMDAT YILDIZDAL, FERHAT YILDIZDAL, YETİŞ YÜCEKAN, HATİCE GIDIK, EMEL GIDIK
|34
|2025/265
|Kırklareli
|Merkez
|Eriklice
|475
|8861,50
|100,00
|ERSİN ÖNALAN
|35
|2025/266
|Kırklareli
|Merkez
|Eriklice
|943
|184,79
|-
|ÖZGÜR ARSLAN
|36
|2025/267
|Kırklareli
|Merkez
|Eriklice
|976
|314,92
|71,32
|MERVE DERE, BANU ÇOLAK, DERYA ÇOLAK, HÜSREV MİRASÇILARI- BABA ADI: HASAN, İSMAİL ÇOLAK, HATİCE ÇOLAK, YAŞAR YAVUZYİĞİT, ERKAN YAVUZİĞİT , GÜLER SEVEN, FAHRİYE ARSLAN, DAMLA PEHLİVAN, HAYRİYE YEREBAKAN, NAGEHAN AKTAŞ, DİLEK ÖZERDEM, MURAT ÇOLAK, ŞERİF GÜMÜŞ, MUSTAFA GÜREL,
|37
|2025/268
|Kırklareli
|Merkez
|Eriklice
|1084
|418,97
|-
|MUSTAFA BAHÇUVAN, ALİ BAHÇUVAN, HATİCE BAHÇUVAN, EMİNE GÜR, SADULLAH BAHÇUVAN, HALİL BAHÇUVAN, ALİ DEMİR, ÖZGÜR DEMİR, ÖZKAN DEMİR, ÖZLEM DEMİR, MUTLU KONAT, MEHMET BAHÇUVAN,
|38
|2025/269
|Kırklareli
|Merkez
|Karahıdır
|659 / 62
|1573,57
|8,94
|ALİ TARI
|39
|2025/270
|Kırklareli
|Merkez
|Karahıdır
|660/5
|5193,69
|121,00
|ŞERİF(OSMAN OĞLU), HEDİYE (ŞERİF KARISI), OSMAN ÇAVUŞ (ŞERİF OĞLU), FATMA (OSMAN ÇAVUŞ KARISI) , MURAT (ŞERİF OĞLU)
|40
|2025/271
|Kırklareli
|Merkez
|Camikebir
|348 / 12
|457,76
|-
|MERYEM KERTİ
|41
|2025/278
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|1385
|2335,50
|4,35
|NAZMİYE AYDOĞDU