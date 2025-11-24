T.C. KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş tarafından Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulunun 14.D.03.1280 proje numarası ile yer alan, 154 kV Hamitabat- Kırklareli DGKÇS Enerji İletim Hattı projesinin tesisi amacıyla güzergaha isabet eden taşınmazlarla ilgili kamulaştırılmaları amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldıkları, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davası ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Türkiye Elektrik İletim A.Ş adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı, aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma günlerinin 05/02/2026 tarihi olduğu ilan olunur.03.11.2025

Sıra No Esas no

İl İlçe Mahalle/Köy Ada/Parsel İrtifak Hakkı Pilon Yeri Maliki 1 2025/232 Kırklareli Merkez Kavaklı 1283 356,93 - MESUT ŞEREF ÖNDEL



2 2025/233 Kırklareli Merkez Kavaklı 1509 1083,88 - ERAY UÇAN 3 2025/234 Kırklareli Merkez Kavaklı 1916 855,81 121,00 SABRİYE MUTLUER

4 2025/235 Kırklareli Merkez Kavaklı 2412 2413 1632,74 424,06 - ABDULLAH SEVİLMİŞ, FATMA BİLGİN, BEYTULLAH SEVİLMİŞ, SEBİLE İZVAN-BABA ADI: İBRAHİM, YENER ATAKAN, REŞİDE ZEYNEP ATAKAN, PERİHAN CAMCI, NERİMAN TOMURCUK, AYŞE NİLÜFER TARCAN, TÜMER ATAKAN, TEVFİK KAYALI, YASİN CAN KAYALI, AYŞE AKYOL, NURTEN AZER ATAKAN, ALİ TUNÇ ATAKAN, FATMA NARINÇ ATAKAN 5 2025/236 Kırklareli Merkez Kavaklı 2845 3044,20 - BURHAN TOKAY 6 2025/237 Kırklareli Merkez Kavaklı 7588 218,62 - ERCAN DEMİRKIRAN 7 2025/238 Kırklareli Merkez Kavaklı 8684 667,72 - ABDULLAH SEVİLMİŞ, FATMA BİLGİN, BEYTULLAH SEVİLMİŞ 8 2025/239 Kırklareli Merkez Kavaklı 1226 883,86 - MÜŞERREF ERALP, NECDET ERALP, ŞÜKRAN ARPAKÇI 9 2025/240 Kırklareli Merkez Karahıdır 660 / 18 3200,20 8,33 MEHMET EMİN DOĞU 10 2025/241 Kırklareli Merkez Karahıdır 660 / 20 5134,24 160,67 SADET DOĞU 11 2025/242 Kırklareli Merkez Karahıdır 662 / 24 2518,23 - ERCAN BECER 12 2025/243 Kırklareli Merkez Karahıdır 662 / 59 2507,85 - EDİP TARI 13 2025/244 Kırklareli Merkez Kavaklı 4602 4007,18 121,00 MÜCAHİT AY 14 2025/245 Kırklareli Merkez Kavaklı 4609 97,30 - ERDAL TURAN 15 2025/246 Kırklareli Merkez Kavaklı 4629 2317,38 - AHMET ARDA 16 2025/247 Kırklareli Merkez Kavaklı 5174 5178 1525,81 421,02 - ARİF TOSUNER 17 2025/248 Kırklareli Merkez Kavaklı 5303 4029,71 169,00 AHMET TÜRKKAL 18 2025/249 Kırklareli Merkez Kavaklı 8119 78,50 - REMZİ ÖZASLAN, NECMİYE GÖKALP, HEDİYE DİNDAR, MUKADDES ERTAN, REMZİYE TUNA 19 2025/250 Kırklareli Merkez Kavaklı 9112 1413,65 - METİN AKDENİZ 20 2025/251 Kırklareli Merkez Kavaklı 3920 701,63 - HANİFE AKBAŞ, ALİ EYİDOĞAN, AYDIN EYİDOĞAN, KADİR EYİDOĞAN, MELEK ERYILMAZ, MELİHA ERMAN, LEYLA ÇEKİÇ, YÜKSEL KUTLUER, NECLA KUTLUER, SALİM KUTLUER, DİLEK KAYAOĞLU 21 2025/252 Kırklareli Merkez Kavaklı 4365 1274,95 - ALİ YAŞAR SALIK, MERYEM SALIK 22 2025/253 Kırklareli Merkez Kavaklı 4430 765,96 - FEVZİ ASLANALP, İBRAHİM ASLANALP, REMZİ ASLANALP, REMZİYE AKALIN, ÖZGÜL YARAMIŞ, 23 2025/254 Kırklareli Merkez Kavaklı 4457 216,76 - GÜRKAN ÖZDEMİR 24 2025/255 Kırklareli Merkez Camikebir 358/12 4135,45 - SERKAN BOZKURT, GÜLŞAH ULUSOY, REYHAN CANLI, MEHMET GÖLYILDAR, ATALAY GÖLYILDAR, KADRİYE TÜRKMEN, NURTEN YAPAK, ŞÜKRAN SEVİM, HATİCE GÜNESER, ZEYNEP GÜL, MUSTAFA YAPAK, CEMİLE GÖÇMEN, AYŞE ÖZBALCI, CEMAL YAPAK, OSMAN YAPAK, MURAT YAPAK, SABİHA GÜÇYENER, FEHİME TUNA, FARUK ÖZTEKİN, ZÜHAL OSKAN, NURAY ÇABUK, HALUK ÖZTEKİN, ŞAZİYE YAPAK, NURETTİN CAN YAPAK, SEMANUR DOBRUCA 25 2025/256 Kırklareli Merkez Camikebir 359/21 94,06 - REMZİ MİNSOLMAZ, GÜLCAN MİNSOLMAZ, ALAADDİN MİNSOLMAZ, SELAHATTİN MİNSOLMAZ, NURCAN GÜNTÜRKÜN 26 2025/257 Kırklareli Merkez Karahıdır 662/18 2774,06 - ZAFER GÜRKAŞ, MAHMUT GÜRKAŞ 27 2025/258 Kırklareli Merkez Koyunbaba 1776 1777 1791 1807 1772 713,50 1717,86 4497,32 3707,08 3441,35 - - - - - RADİAL İNŞAAT TURİZM 28 2025/259 Kırklareli Merkez Koyunbaba 1780 2599,23 - ŞEREF AVCIOĞULLARI





29 2025/260 Kırklareli Merkez Koyunbaba 1825 3392,84 - NEVİN YÜZÜGÜLDÜ, ZEYNEP ERGİ, MUSTAFA TURGUT, NURŞEN TURGUT, TAMER TURGUT, FİKRET TURGUT 30 2025/261 Kırklareli Merkez Koyunbaba 2031 1771,11 - ŞÜKRÜ TEZER, FATMA TEZER, ADNAN TEZER, YAVUZ TEZER, HÜSEYİN-MUSTAFA OĞLU, MÜMÜN TEZER, ELİF TUFAN 31 2025/262 Kırklareli Merkez Eriklice 784 2906,02 - ÜMİT UYANIK, ÖMER UYANIK 32 2025/263



Kırklareli Merkez Eriklice 770 534,81 1,19 HAYRETTİN KARLIDAĞ, SELAHATTİN KARLIDAĞ, ALAİTTİN KARLIDAĞ, ZİYAETTİN KARLIDAĞ, FEVZİYE KARLIDAĞ, RAMAZAN KARLIDAĞ, FERDİ AYATA, FERİDUN KARLIDAĞ, YAHYA KARLIDAĞ, MUAZZEZ KARLIDAĞ, TÜRKAN GÜRSEL, SELVİNAZ AYDEMİR SABAHADDİN KARLIDAĞ, NURCAN KARLIDAĞ, SEVİLAY MORALI, BÜLENT SONER KARLIDAĞ, TANER KARLIDAĞ, SEVİNÇ GÖKER, SELVİNAZ AYDEMİR, HAYRETTİN KARLIDAĞ, YAHYA KARLIDAĞ,

33 2025/264 Kırklareli Merkez Eriklice 892 1246,98 - FİLİZ KONGUR, SERPİL UMDU, SEVİNÇ YILDIZDAL, HALİT YILDIZDAL, EMİNE ERTÜRK, GÜLTEN YILDIZDAL, HAVVA YILDIZDAL, İDRİS YILDIZDAL, ABDULLAH YILDIZDAL, ALİ YILDIZDAL, EMİN YILDIZDAL, REYHAN AÇIKGÖZ, HATİCE AKAY, YAKUP ATAÇ, HASBİYE YILDIZDAL, SELÇUK YILDIZDAL, İMDAT YILDIZDAL, FERHAT YILDIZDAL, YETİŞ YÜCEKAN, HATİCE GIDIK, EMEL GIDIK 34 2025/265 Kırklareli Merkez Eriklice 475 8861,50 100,00 ERSİN ÖNALAN 35 2025/266 Kırklareli Merkez Eriklice 943 184,79 - ÖZGÜR ARSLAN





36 2025/267 Kırklareli Merkez Eriklice 976 314,92 71,32 MERVE DERE, BANU ÇOLAK, DERYA ÇOLAK, HÜSREV MİRASÇILARI- BABA ADI: HASAN, İSMAİL ÇOLAK, HATİCE ÇOLAK, YAŞAR YAVUZYİĞİT, ERKAN YAVUZİĞİT , GÜLER SEVEN, FAHRİYE ARSLAN, DAMLA PEHLİVAN, HAYRİYE YEREBAKAN, NAGEHAN AKTAŞ, DİLEK ÖZERDEM, MURAT ÇOLAK, ŞERİF GÜMÜŞ, MUSTAFA GÜREL, 37 2025/268 Kırklareli Merkez Eriklice 1084 418,97 - MUSTAFA BAHÇUVAN, ALİ BAHÇUVAN, HATİCE BAHÇUVAN, EMİNE GÜR, SADULLAH BAHÇUVAN, HALİL BAHÇUVAN, ALİ DEMİR, ÖZGÜR DEMİR, ÖZKAN DEMİR, ÖZLEM DEMİR, MUTLU KONAT, MEHMET BAHÇUVAN, 38 2025/269 Kırklareli Merkez Karahıdır 659 / 62 1573,57 8,94 ALİ TARI 39 2025/270 Kırklareli Merkez Karahıdır 660/5 5193,69 121,00 ŞERİF(OSMAN OĞLU), HEDİYE (ŞERİF KARISI), OSMAN ÇAVUŞ (ŞERİF OĞLU), FATMA (OSMAN ÇAVUŞ KARISI) , MURAT (ŞERİF OĞLU) 40 2025/271 Kırklareli Merkez Camikebir 348 / 12 457,76 - MERYEM KERTİ 41 2025/278 Kırklareli Merkez Kavaklı 1385 2335,50 4,35 NAZMİYE AYDOĞDU





















