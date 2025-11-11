Resmi İlanlar
T.C. KIRKLARELİ 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı Türkiye ELEKTRİK İLETİM A.Ş (TEİAŞ) tarafından Enerji İLETİM HATTI kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye ELEKTRİK İLETİM A.Ş (TEİAŞ) yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Türkiye Elektrik İletim A.Ş adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma günleri 19/01/2026 tarihi olduğu ilan olunur.
|Sıra no
|Esas no
|İl
|İlçe
|Mahalle/Köy
|Ada/Parsel
|Daimi İrtifak Hakkı m2
|Pilon Yeri m2
|Maliki
|1
|2025/252
|Kırklareli
|Merkez
|Camikebir
|348/41
|821.31 m2
|-
|Alaettin Kaplıca
|2
|2025/248
|Kırklareli
|Merkez
|Eriklice
|0/982
|581.08 m2
|-
|Faik Akcan
|3
|2025/246
|Kırklareli
|Merkez
|Eriklice
|0/943
|1610.29 m2
|-
|Abdullah Eratik
|4
|2025/244
|Kırklareli
|Merkez
|Eriklice
|0/572
|191.31 m2
|-
|Gülşen Erseçkin
|5
|2025/242
|Kırklareli
|Merkez
|Eriklice
|0/781
|430.43 m2
|-
|Ali Korkmaz
|6
|2024/238
|Kırklareli
|Merkez
|Karahıdır
|660/4
|4136.37 m2
|-
|Leyla Demirbüken, Selma Özbay, Selin Gürcan, Esin Abay, Müvecel Muzikacı, Zühre Öztürk, Nuray Buğday, Güner Öztürk, Nurhan Tütüncü, Ayşe Akın, Hasan Öztürk, Aytaç Öztürk, Ceyhun Buğday, Ceyda Buğday, Umut Öztürk, Yeşim Yazoğlu,
|7
|2025/236
|Kırklareli
|Merkez
|Camikebir
|358/13
|2971.96 m2
|-
|İsmail Dızman, Emine Tanman, Nebiye Yapıcı, Necdet Dızman, Halil Karahasan oğlu, Rezai Dızman, Bedriye Özgül, Zafer Dızman,
|8
|2025/234
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|0/4432
|2868.11 m2
|-
|Hasan Basin Diger, Tahsin Diger, Şahinde Kırgız, Engin Diger, Aydın Diger, Hayati Diger, Serpil Sönmez, Şükran Arda, Seyhan Bozkurt, Cumhur Uzun, Gözde Aslan, Hamza Sevindik, Dilber Delisu, Akın Delisu, DilekÖden, Berrin Diger, Ünal Diger, Ümit Diger, Ufuk Diger, Burcu Ertuğrul, Nurcan Yaman, Nurettin Kayar, Hayrettin Kayar, Eren Diger, Eray Diger,
|9
|2025/232
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
0/4056
0/5240
4074.22 m2
1277.92 m2
-
-
|Mehmet Başhan
|10
|2025/228
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|0/5241
|840.08 m2
|-
|Ahmet Başhan
|11
|2025/226
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|0/4613
|60.85 m2
|-
|Mustafa Göktekin, Hasibe Onat,
|12
|2025/224
|Kırklareli
|Merkez
|Karahıdır
|663/8
|642.75 m2
|339.67 m2
|Hasan Yılmaz
|13
|2025/222
|Kırklareli
|Merkez
|Karahıdır
|662/21
|4325.74 m2
|121.00 m2
|Salih Tufan
|14
|2025/218
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|0/7604
|3255.39 m2
|225.00 m2
|Ayça Emel İnan, Nejat İnan, Ertuğrul İnan, Mukadder Çelikok, Münevver İnan, Menci İnan,
|15
|2025/216
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|0/2448
|3020.48 m2
|164.29 m2
|Halime Kaya, Hayrettin Kaya
|16
|2025/214
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|0/1902
|2969.21 m2
|121.00 m2
|Pelin Karamış
|17
|2025/239
|Kırklareli
|Merkez
|Karahıdır
|662/37
|446.57 m2
|-
|Ziya Organik Tarım A.Ş.
|18
|2025/240
|Kırklareli
|Merkez
|Koyunbaba
|0/1781
|2523.47 m2
|-
|Fatma Tezer
|19
|2025/229
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|0/7849
|4142.47 m2
|-
|Gürkan Gökalp
|20
|2025/230
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|0/8359
|1306.71 m2
|-
|Ramize Koçdemir
|21
|2025/221
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|0/1280
|2623.78 m2
|-
|Kalender Altay
|22
|2025/220
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|0/1221
|2679.61 m2
|121.00 m2
|Necdet Şahin
|23
|2025/219
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|0/9440
|3836.06 m2
|-
|Gökhan Orbay
|24
|2025/249
|Kırklareli
|Merkez
|Eriklice
0/1094
0/942
0/785
435.61 m2
1597.53 m2
1373.04 m2
-
-
-
|Nesibe Erseçkin, Vedat Erseçkin, Nedim Erseçkin, Hülya Erseçkin
|25
|2025/250
|Kırklareli
|Merkez
|Karahıdır
|659/109
|969.41 m2
|-
|Mustafa Gökçe, Hatice oğlu Ahmet, Hatice kızı Bade, Cavide Bulu, Remzi Canan, Cezmi Canan, Besime Arda, Mücevher Arda, Şaban Canan, Müvecel Muzikacı, Tülay Yıldız, Nazike Canan, Neşe Kenar, Bahar Sevim, Sedat Sinan Canan, Mübeyhan Kayalı, Nedim Kaya, Beyhan Aydoğdu, Halit Gökhan Gökçe, Sinan Görkem Gökçe, Nursun Gökçe, Volkan Baylan, Tuncay Gökçe,
|26
|2025/217
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|0/2846
|1540.69 m2
|-
|Nazlı Pulat, Fatma Ökten, Şevket Pulat, Şükriye Acun, Kıymet Avcı, Emine Ateş, Fatma İkiz, Osman Ünver, Zeynep Canpek, Havva Avcılar, Gamze Uslu, Samet Ünver, Havva Ünver, Enis Pulat, Eray Pulat, Hasan Pulat, İsmail Pulat,
|27
|2025/231
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
0/3913
0/4058
4665.18 m2
521.58 m2
169.00 m2
-
|Ziya Organik Tarım İşletmeleri A.Ş.
|28
|2025/241
|Kırklareli
|Merkez
|Koyunbaba
|0/2028
|3660.25 m2
|-
|Recai Ergün
|29
|2025/243
|Kırklareli
|Merkez
|Eriklice
|0/780
|3596.22 m2
|-
|Muazzez Karlıdağ, Feride Ayata, Yahya Karlıdağ, Feridun Karlıdağ, Ramazan Karlıdağ, Müzeyyen Öztekin, Nurgün Eren, Hatice Baydar, Nurdan Öztekin, Hayati Öztekin, Abdurrahim Özdağ, Asiye Erbay,
|30
|2025/227
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|0/4630
|2490.60 m2
|-
|Fethiye Arda
|31
|2025/215
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|0/1921
|4656.85 m2
|-
|Meral Tokay, Melahat Sevencan
|32
|2025/213
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|0/1389
|2278.15 m2
|116.65 m2
|Hacı Yılmaz
|33
|2025/235
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
0/4462
0/7833
0/7830
0/7835
0/7838
2580.82 m2
915.72 m2
2060.21 m2
1162.50 m2
970.35 m2
-
-
-
-
-
|Kadir Uludağ
|34
|2025/233
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|0/4429
|112.47 m2
|-
|Doğan Tacar
|35
|2025/237
|Kırklareli
|Merkez
|Cemikebir
|358/14
|968.07 m2
|-
|İsmail Dızman
|36
|2025/251
|Kırklareli
|Merkez
|Koyunbaba
|0/1778
|3316.01 m2
|-
|Abdurrahman Arda (Şaban oğlu), Mevlüde Arda (Şaban oğlu), Hasan Arda (Şaban oğlu), Şaban Arda (Şaban oğlu),
|37
|2025/245
|Kırklareli
|Merkez
|Eriklice
|0/903
|183.57 m2
|-
|Nejla Özbay, Aynur Kulay, Müşerref Kolcular, Nermin Yılmaz, Aydın Çoban, Rıdvan Çoban,
|38
|2025/247
|Kırklareli
|Merkez
|Eriklice
|0/970
|4496.76 m2
|-
|Nadire Güngüder
|39
|2025/225
|Kırklareli
|Merkez
|Kavaklı
|0/4604
|2253.25 m2
|-
|Yavuz Turan
|40
|2025/223
|Kırklareli
|Merkez
|Karahıdır
|662/31
|1754.55 m2
|-
|Osman Berberoğulları