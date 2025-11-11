Resmi İlanlar

T.C. KIRKLARELİ 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı Türkiye ELEKTRİK İLETİM A.Ş (TEİAŞ) tarafından Enerji İLETİM HATTI kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin  Türkiye ELEKTRİK İLETİM A.Ş (TEİAŞ) yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Türkiye Elektrik İletim A.Ş adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma günleri 19/01/2026 tarihi olduğu ilan olunur. 

 

 

Sıra noEsas noİlİlçeMahalle/KöyAda/ParselDaimi İrtifak Hakkı m2Pilon Yeri m2Maliki
12025/252KırklareliMerkezCamikebir348/41821.31 m2-Alaettin Kaplıca
22025/248KırklareliMerkezEriklice0/982581.08 m2-Faik Akcan
32025/246KırklareliMerkezEriklice0/9431610.29 m2-Abdullah Eratik
42025/244KırklareliMerkezEriklice0/572191.31 m2-Gülşen Erseçkin
52025/242KırklareliMerkezEriklice0/781430.43 m2-Ali Korkmaz
62024/238KırklareliMerkezKarahıdır660/44136.37 m2-Leyla Demirbüken, Selma Özbay, Selin Gürcan, Esin Abay, Müvecel Muzikacı, Zühre Öztürk, Nuray Buğday, Güner Öztürk, Nurhan Tütüncü, Ayşe Akın, Hasan Öztürk, Aytaç Öztürk, Ceyhun Buğday, Ceyda Buğday, Umut Öztürk, Yeşim Yazoğlu,
72025/236KırklareliMerkezCamikebir358/132971.96 m2-İsmail Dızman, Emine Tanman, Nebiye Yapıcı, Necdet Dızman, Halil Karahasan oğlu, Rezai Dızman, Bedriye Özgül, Zafer Dızman,
82025/234KırklareliMerkezKavaklı0/44322868.11 m2-Hasan Basin Diger, Tahsin Diger, Şahinde Kırgız, Engin Diger, Aydın Diger, Hayati Diger, Serpil Sönmez, Şükran Arda, Seyhan Bozkurt, Cumhur Uzun, Gözde Aslan, Hamza Sevindik, Dilber Delisu, Akın Delisu, DilekÖden, Berrin Diger, Ünal Diger, Ümit Diger, Ufuk Diger, Burcu Ertuğrul, Nurcan Yaman, Nurettin Kayar, Hayrettin Kayar, Eren Diger, Eray Diger,
92025/232KırklareliMerkezKavaklı

0/4056

0/5240

4074.22 m2

1277.92 m2

-

-

Mehmet Başhan
102025/228KırklareliMerkezKavaklı0/5241840.08 m2-Ahmet Başhan
112025/226KırklareliMerkezKavaklı0/461360.85 m2-Mustafa Göktekin, Hasibe Onat,
122025/224KırklareliMerkezKarahıdır663/8642.75 m2339.67 m2Hasan Yılmaz
132025/222KırklareliMerkezKarahıdır662/214325.74 m2121.00 m2Salih Tufan
142025/218KırklareliMerkezKavaklı0/76043255.39 m2225.00 m2Ayça Emel İnan, Nejat İnan, Ertuğrul İnan, Mukadder Çelikok, Münevver İnan, Menci İnan,
152025/216KırklareliMerkezKavaklı0/24483020.48 m2164.29 m2Halime Kaya, Hayrettin Kaya
162025/214KırklareliMerkezKavaklı0/19022969.21 m2121.00 m2Pelin Karamış
172025/239KırklareliMerkezKarahıdır662/37446.57 m2-Ziya Organik Tarım A.Ş.
182025/240KırklareliMerkezKoyunbaba0/17812523.47 m2-Fatma Tezer
192025/229KırklareliMerkezKavaklı0/78494142.47 m2-Gürkan Gökalp
202025/230KırklareliMerkezKavaklı0/83591306.71 m2-Ramize Koçdemir
212025/221KırklareliMerkezKavaklı0/12802623.78 m2-Kalender Altay
222025/220KırklareliMerkezKavaklı0/12212679.61 m2121.00 m2Necdet Şahin
232025/219KırklareliMerkezKavaklı0/94403836.06 m2-Gökhan Orbay
242025/249KırklareliMerkezEriklice

0/1094

0/942

0/785

435.61 m2

1597.53 m2

1373.04 m2

-

-

-

Nesibe Erseçkin, Vedat Erseçkin, Nedim Erseçkin, Hülya Erseçkin
252025/250KırklareliMerkezKarahıdır659/109969.41 m2-Mustafa Gökçe, Hatice oğlu Ahmet, Hatice kızı Bade, Cavide Bulu, Remzi Canan, Cezmi Canan, Besime Arda, Mücevher Arda, Şaban Canan, Müvecel Muzikacı, Tülay Yıldız, Nazike Canan, Neşe Kenar, Bahar Sevim, Sedat Sinan Canan, Mübeyhan Kayalı, Nedim Kaya, Beyhan Aydoğdu, Halit Gökhan Gökçe, Sinan Görkem Gökçe, Nursun Gökçe, Volkan Baylan, Tuncay Gökçe,
262025/217KırklareliMerkezKavaklı0/28461540.69 m2-Nazlı Pulat, Fatma Ökten, Şevket Pulat, Şükriye Acun, Kıymet Avcı, Emine Ateş, Fatma İkiz, Osman Ünver, Zeynep Canpek, Havva Avcılar, Gamze Uslu, Samet Ünver, Havva Ünver, Enis Pulat, Eray Pulat, Hasan Pulat, İsmail Pulat,
272025/231KırklareliMerkezKavaklı

0/3913

0/4058

4665.18 m2

521.58 m2

169.00 m2

-

Ziya Organik Tarım İşletmeleri A.Ş.
282025/241KırklareliMerkezKoyunbaba0/20283660.25 m2-Recai Ergün
292025/243KırklareliMerkezEriklice0/7803596.22 m2-Muazzez Karlıdağ, Feride Ayata, Yahya Karlıdağ, Feridun Karlıdağ, Ramazan Karlıdağ, Müzeyyen Öztekin, Nurgün Eren, Hatice Baydar, Nurdan Öztekin, Hayati Öztekin, Abdurrahim Özdağ, Asiye Erbay,
302025/227KırklareliMerkezKavaklı0/46302490.60 m2-Fethiye Arda
312025/215KırklareliMerkezKavaklı0/19214656.85 m2-Meral Tokay, Melahat Sevencan
322025/213KırklareliMerkezKavaklı0/13892278.15 m2116.65 m2Hacı Yılmaz
332025/235KırklareliMerkezKavaklı

0/4462

0/7833

0/7830

0/7835

0/7838

2580.82 m2

915.72 m2

2060.21 m2

1162.50 m2

970.35 m2

 

-

-

-

-

-

Kadir Uludağ
342025/233KırklareliMerkezKavaklı0/4429112.47 m2-Doğan Tacar
352025/237KırklareliMerkezCemikebir358/14968.07 m2-İsmail Dızman
362025/251KırklareliMerkezKoyunbaba0/17783316.01 m2-Abdurrahman Arda (Şaban oğlu), Mevlüde Arda (Şaban oğlu), Hasan Arda (Şaban oğlu), Şaban Arda (Şaban oğlu),
372025/245KırklareliMerkezEriklice0/903183.57 m2-Nejla Özbay, Aynur Kulay, Müşerref Kolcular, Nermin Yılmaz, Aydın Çoban, Rıdvan Çoban,
382025/247KırklareliMerkezEriklice0/9704496.76 m2-Nadire Güngüder
392025/225KırklareliMerkezKavaklı0/46042253.25 m2-Yavuz Turan
402025/223KırklareliMerkezKarahıdır662/311754.55 m2-Osman Berberoğulları
