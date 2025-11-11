T.C. KIRKLARELİ 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı Türkiye ELEKTRİK İLETİM A.Ş (TEİAŞ) tarafından Enerji İLETİM HATTI kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye ELEKTRİK İLETİM A.Ş (TEİAŞ) yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Türkiye Elektrik İletim A.Ş adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma günleri 19/01/2026 tarihi olduğu ilan olunur.

Sıra no Esas no İl İlçe Mahalle/Köy Ada/Parsel Daimi İrtifak Hakkı m2 Pilon Yeri m2 Maliki 1 2025/252 Kırklareli Merkez Camikebir 348/41 821.31 m2 - Alaettin Kaplıca 2 2025/248 Kırklareli Merkez Eriklice 0/982 581.08 m2 - Faik Akcan 3 2025/246 Kırklareli Merkez Eriklice 0/943 1610.29 m2 - Abdullah Eratik 4 2025/244 Kırklareli Merkez Eriklice 0/572 191.31 m2 - Gülşen Erseçkin 5 2025/242 Kırklareli Merkez Eriklice 0/781 430.43 m2 - Ali Korkmaz 6 2024/238 Kırklareli Merkez Karahıdır 660/4 4136.37 m2 - Leyla Demirbüken, Selma Özbay, Selin Gürcan, Esin Abay, Müvecel Muzikacı, Zühre Öztürk, Nuray Buğday, Güner Öztürk, Nurhan Tütüncü, Ayşe Akın, Hasan Öztürk, Aytaç Öztürk, Ceyhun Buğday, Ceyda Buğday, Umut Öztürk, Yeşim Yazoğlu, 7 2025/236 Kırklareli Merkez Camikebir 358/13 2971.96 m2 - İsmail Dızman, Emine Tanman, Nebiye Yapıcı, Necdet Dızman, Halil Karahasan oğlu, Rezai Dızman, Bedriye Özgül, Zafer Dızman, 8 2025/234 Kırklareli Merkez Kavaklı 0/4432 2868.11 m2 - Hasan Basin Diger, Tahsin Diger, Şahinde Kırgız, Engin Diger, Aydın Diger, Hayati Diger, Serpil Sönmez, Şükran Arda, Seyhan Bozkurt, Cumhur Uzun, Gözde Aslan, Hamza Sevindik, Dilber Delisu, Akın Delisu, DilekÖden, Berrin Diger, Ünal Diger, Ümit Diger, Ufuk Diger, Burcu Ertuğrul, Nurcan Yaman, Nurettin Kayar, Hayrettin Kayar, Eren Diger, Eray Diger, 9 2025/232 Kırklareli Merkez Kavaklı 0/4056 0/5240 4074.22 m2 1277.92 m2 - - Mehmet Başhan 10 2025/228 Kırklareli Merkez Kavaklı 0/5241 840.08 m2 - Ahmet Başhan 11 2025/226 Kırklareli Merkez Kavaklı 0/4613 60.85 m2 - Mustafa Göktekin, Hasibe Onat, 12 2025/224 Kırklareli Merkez Karahıdır 663/8 642.75 m2 339.67 m2 Hasan Yılmaz 13 2025/222 Kırklareli Merkez Karahıdır 662/21 4325.74 m2 121.00 m2 Salih Tufan 14 2025/218 Kırklareli Merkez Kavaklı 0/7604 3255.39 m2 225.00 m2 Ayça Emel İnan, Nejat İnan, Ertuğrul İnan, Mukadder Çelikok, Münevver İnan, Menci İnan, 15 2025/216 Kırklareli Merkez Kavaklı 0/2448 3020.48 m2 164.29 m2 Halime Kaya, Hayrettin Kaya 16 2025/214 Kırklareli Merkez Kavaklı 0/1902 2969.21 m2 121.00 m2 Pelin Karamış 17 2025/239 Kırklareli Merkez Karahıdır 662/37 446.57 m2 - Ziya Organik Tarım A.Ş. 18 2025/240 Kırklareli Merkez Koyunbaba 0/1781 2523.47 m2 - Fatma Tezer 19 2025/229 Kırklareli Merkez Kavaklı 0/7849 4142.47 m2 - Gürkan Gökalp 20 2025/230 Kırklareli Merkez Kavaklı 0/8359 1306.71 m2 - Ramize Koçdemir 21 2025/221 Kırklareli Merkez Kavaklı 0/1280 2623.78 m2 - Kalender Altay 22 2025/220 Kırklareli Merkez Kavaklı 0/1221 2679.61 m2 121.00 m2 Necdet Şahin 23 2025/219 Kırklareli Merkez Kavaklı 0/9440 3836.06 m2 - Gökhan Orbay 24 2025/249 Kırklareli Merkez Eriklice 0/1094 0/942 0/785 435.61 m2 1597.53 m2 1373.04 m2 - - - Nesibe Erseçkin, Vedat Erseçkin, Nedim Erseçkin, Hülya Erseçkin 25 2025/250 Kırklareli Merkez Karahıdır 659/109 969.41 m2 - Mustafa Gökçe, Hatice oğlu Ahmet, Hatice kızı Bade, Cavide Bulu, Remzi Canan, Cezmi Canan, Besime Arda, Mücevher Arda, Şaban Canan, Müvecel Muzikacı, Tülay Yıldız, Nazike Canan, Neşe Kenar, Bahar Sevim, Sedat Sinan Canan, Mübeyhan Kayalı, Nedim Kaya, Beyhan Aydoğdu, Halit Gökhan Gökçe, Sinan Görkem Gökçe, Nursun Gökçe, Volkan Baylan, Tuncay Gökçe, 26 2025/217 Kırklareli Merkez Kavaklı 0/2846 1540.69 m2 - Nazlı Pulat, Fatma Ökten, Şevket Pulat, Şükriye Acun, Kıymet Avcı, Emine Ateş, Fatma İkiz, Osman Ünver, Zeynep Canpek, Havva Avcılar, Gamze Uslu, Samet Ünver, Havva Ünver, Enis Pulat, Eray Pulat, Hasan Pulat, İsmail Pulat, 27 2025/231 Kırklareli Merkez Kavaklı 0/3913 0/4058 4665.18 m2 521.58 m2 169.00 m2 - Ziya Organik Tarım İşletmeleri A.Ş. 28 2025/241 Kırklareli Merkez Koyunbaba 0/2028 3660.25 m2 - Recai Ergün 29 2025/243 Kırklareli Merkez Eriklice 0/780 3596.22 m2 - Muazzez Karlıdağ, Feride Ayata, Yahya Karlıdağ, Feridun Karlıdağ, Ramazan Karlıdağ, Müzeyyen Öztekin, Nurgün Eren, Hatice Baydar, Nurdan Öztekin, Hayati Öztekin, Abdurrahim Özdağ, Asiye Erbay, 30 2025/227 Kırklareli Merkez Kavaklı 0/4630 2490.60 m2 - Fethiye Arda 31 2025/215 Kırklareli Merkez Kavaklı 0/1921 4656.85 m2 - Meral Tokay, Melahat Sevencan 32 2025/213 Kırklareli Merkez Kavaklı 0/1389 2278.15 m2 116.65 m2 Hacı Yılmaz 33 2025/235 Kırklareli Merkez Kavaklı 0/4462 0/7833 0/7830 0/7835 0/7838 2580.82 m2 915.72 m2 2060.21 m2 1162.50 m2 970.35 m2 - - - - - Kadir Uludağ 34 2025/233 Kırklareli Merkez Kavaklı 0/4429 112.47 m2 - Doğan Tacar 35 2025/237 Kırklareli Merkez Cemikebir 358/14 968.07 m2 - İsmail Dızman 36 2025/251 Kırklareli Merkez Koyunbaba 0/1778 3316.01 m2 - Abdurrahman Arda (Şaban oğlu), Mevlüde Arda (Şaban oğlu), Hasan Arda (Şaban oğlu), Şaban Arda (Şaban oğlu), 37 2025/245 Kırklareli Merkez Eriklice 0/903 183.57 m2 - Nejla Özbay, Aynur Kulay, Müşerref Kolcular, Nermin Yılmaz, Aydın Çoban, Rıdvan Çoban, 38 2025/247 Kırklareli Merkez Eriklice 0/970 4496.76 m2 - Nadire Güngüder 39 2025/225 Kırklareli Merkez Kavaklı 0/4604 2253.25 m2 - Yavuz Turan 40 2025/223 Kırklareli Merkez Karahıdır 662/31 1754.55 m2 - Osman Berberoğulları