T.C. KIZILCAHAMAM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalı : HAKKI ACAROĞLU

Mahkememizde görülmekte bulunan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

Davanın kabulü ile;

1-Davacı Tuna Yönetim Hizmetleri Tur. Dan. ve Tic. A.Ş. tarafından davalı Uğur Acaroğlu, Hakkı Acaroğlu ve Ali Acaroğlu aleyhine açılan davada, davacının tapu iptal ve tescil talebinin kabulü ile, 17/24 payı davacı adına kayıtlı Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 373 ada 22 parsel Seyran Konakları E-4A Blok 1. Kat 3 numaralı devre mülkün 1/24 hissesinin davacı adına olan tapu kaydının iptali ile iptal edilen 1/24 hissenin davalı Uğur Acaroğlu, Hakkı Acaroğlu ve Ali Acaroğlu adına kayıt ve tesciline,

Karar verilmiş olup davalı Hakkı Acaroğlu yönünden geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.