T.C. KIZILTEPE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/12/2024 tarihli ilamı ile hakkındaki kamu davasının düşmesine karar verilen İlyas ve Nura oğlu, 1989 doğumlu sanık HALİT İLYAS EZİ tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu karar ve istinaf dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde incelenmek üzere istinaf kanun yoluna başvurulabilecektir. İLAN OLUNUR. 27.11.2025