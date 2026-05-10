T.C. KOCAALİ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/293 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Kocaali İlçe, YAYLA Mahalle/Köy, Denizyalısı Mevkii, 0 Ada, 12976 Parsel, Taşınmazın bor ...

Adresi : Yayla Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:226 Blok:D-1 Kocaali/Sakarya Kocaali / SAKARYA

Yüzölçümü : 150 m2

Arsa Payı : 115/5860

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kocaali Belediyesinin 1/1000 Uygulama İmar Planı içerisindedir. İmar planındaki konumuna göre " Konut" alanında kalmaktadır. 2 kat yapı izni vardır. Emsal 0,7 dir. Yençok 6,50 dir.

Kıymeti : 7.351.523,80 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:11

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 14:11

Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 14:11

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.