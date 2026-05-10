T.C. KOCAALİ İCRA DAİRESİ
2025/293 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/293 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Kocaali İlçe, YAYLA Mahalle/Köy, Denizyalısı Mevkii, 0 Ada, 12976 Parsel, Taşınmazın bor ...
Adresi : Yayla Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:226 Blok:D-1 Kocaali/Sakarya Kocaali / SAKARYA
Yüzölçümü : 150 m2
Arsa Payı : 115/5860
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kocaali Belediyesinin 1/1000 Uygulama İmar Planı içerisindedir. İmar planındaki konumuna göre " Konut" alanında kalmaktadır. 2 kat yapı izni vardır. Emsal 0,7 dir. Yençok 6,50 dir.
Kıymeti : 7.351.523,80 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:11
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:11
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 14:11
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 14:11
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.