T.C. KOCAALİ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/151 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZ

Özellikleri : Sakarya İl, Kocaali İlçe, GÜMÜŞOLUK Mahalle/Köy, KESTANELİK Mevkii, 173 Ada, 3 Parsel, Taşınmazın borçluya ait tam hissesi satılacaktır. Tapuya "Fındık Bahçesi" olarak kayıtlıdır. Taşınmaz kapama fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır. Fındık ocakları tam verim çağındadır. Etrafı meskün değildir. Belediye ve kamu tarafından sunulan tüm hizmetlerden faydalanmamaktadır. Tarım arazisi vasfındadır. Parsel, hafif dik eğimlidir. Geometrik şekli düzgündür. Üzerinde yapı yoktur. Parselin kadastral yola cephesi vardır. Ulaşım kolaydır. Mahalle Merkezine yaklaşık 700 metre mesafededir. Kocaali Belediye Başkanlığı Binasına yaklaşık 6.800 metre mesafdedir.

Adresi : Gümüşoluk Mahallesi Kestanelik Mevkisi Esentepe/2 Sokak Kocaali / SAKARYA

Yüzölçümü : 17.022,77 m2

İmar Durumu :Yok, İnşaat tarzı Kocaali Belediyesinin 1/1000 Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. Gümüşluk/Gümüşoluk Mahallesi Köy Yerleşik Alanı Planına göre Köy Yerleşik Alanı dışında kalmaktadır. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre "Dikili Tarım" alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 11.572.249,21 TL

KDV Oranı : %10

Damga vergisi oranı : Binde 5,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:13

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.