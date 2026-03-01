T.C. KOCAELİ 1. AİLE MAHKEMESİ

Davacı , RAHAF ALAYESH ile çocuk RAHAF ALAYESH'in babası MOHAMMAD ve JAMILA oğlu, 20/01/1994 doğumlu, 99226736510 Kimlik numaralı, SURİYE uyruklu, ALMANYA adresinde ikamet ettiği bildirilen BESİL ALAYESH aleyhine açmış olduğu Velayetin Kaldırılması davasında davalının yurt dışı adresine gönderilen dava dilekçesi tebligatının yapılamadığı ve yapılan zabıta araştırmasında da adresinin tespit edilemediği, kurumlara yazılan müzekkerelerde tespit edilen adreslerine de yapılan tebligatların iade döndüğü belirlendiğinden adı geçen davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin davalıya ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, ilanın tebliğini takip eden 2 hafta içerisinde, davalının cevap dilekçesini sunması gerektiği hususu Tebligat Kanunun 28. Maddesi ve Tebligat Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğinin 48. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.