T.C. KOCAELİ 1. AİLE MAHKEMESİ

Davacı SEYHAN EKER ile Davalı HÜSEYİN ÇAKIR arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davası nedeniyle;

Davalı HÜSEYİN ÇAKIR'a dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğ edilmiş olduğundan gerekçeli kararın da ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;



HÜKÜM:

1-Davacının yoksulluk nafakası arttırılması isteminin reddine,

2-Davacının müşterek çocuk 02/04/2007 doğumlu (10534779342) TC Kimlik numaralı ATAKAN ÇAKIR için iştirak nafakasının arttırılması isteminin kısmen kabulü ile Kocaeli 1 Aile Mahkemesinin 2014/531 Esas dosyasında hükmedilmiş olan aylık 200 TL iştirak nafakasının dava tarihinden itibaren aylık 4800 TL arttırılarakdava tarihindenitibaren aylık 5.000 TL iştirak nafakasının çocuğun reşit olduğu 02/04/2025 tarihinde sona ermek üzere çocuğun bakım ve ihtiyaçlarında kullanılmak üzere davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3-Davacının müşterek çocuk 12/06/2008 doğumlu (68425105786)TC Kimlik numaralı İREM NUR ÇAKIR içiniştirak nafakasının arttırılması isteminin kısmen kabulü ile Kocaeli 1 Aile Mahkemesinin 2014/531 Esas dosyasında hükmedilmiş olan aylık 200 TL iştirak nafakasının dava tarihinden itibarenaylık 4800 TL arttırılarakdava tarihindenitibaren aylık 5.000 TL iştirak nafakasınınçocuğun reşit olduğu 12/06/2026 tarihinde sona ermek üzere çocuğun bakım ve ihtiyaçlarında kullanılmak üzere davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Çocukların yargılamasırasında reşit olması ve iştirak nafakalarının 18 yaşını ikmali ile son bulduğu gözetilerek yıllık artış oranına hükmedilmesi isteminde karar verilmesine yer olmadığına,

5-Dosya adli yardım talepli olduğundan dava tarihi itibariyle alınması gereken 427,60 TL başvuru harcı ile 1.310,97 TL karar ve ilam harcı toplamı olan 1.738,57 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

6-Suçüstü ödeneğinden karşılandığı belirlenen 14 adet tebligat, 1 e-tebligat, 5 müzekkere, 19 kep , ilanen tebligat ücreti olmak üzeretoplamı 36.110,60 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

7-Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince belirlenen 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,



Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer Aile Mahkemesine verilecek dilekçe ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, davalı HÜSEYİN ÇAKIR adına ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilanın tebliğini takip eden 2 hafta içerisinde, İstinaf yasa yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeçeği hususu Tebligat Kanunun 28. Maddesi ve Tebligat Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğinin 48. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur