T.C. KOCAELİ 2. AİLE MAHKEMESİ

DAVALI: GANNA CEBECİ

Davacı SİNAN CEBECİ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağını tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığı ve mernis adreslerinizin de hasım durumunda olan davacı ile aynı olduğu anlaşıldığından duruşma gününü bildirir ön inceleme duruşma zaptının yurt dışında ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/06/2026 günü saat: 09:35'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Tahkikat duruşmasının gelecek oturum yapılmasına,bu kapsamda belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, duruşmaya gelinmediği veya gelipte davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, tahkikatın sona erdiği duruşmada yeni gün belirlenmeksizin sözlü yargılama aşamasına geçileceğinin, sözlü yargılama için duruşma gününün ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceğinin ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği hususu tahkikat duruşma gününü bildirir ön inceleme duruşma tutanağı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 09/02/2026