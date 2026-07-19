Davacı Mehmet Öner tarafından davalılar Ali Adıyaman ve ark. aleyhine dava konusu Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Fatih Mahallesi 2864 ada 8 ve 10 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesine ilişkin mahkememize açılan davanın yargılaması sırasında konsolosluk aracılığı ile yurtdışı mernis adresinde gönderilen tebligatın teslim edilmediği ve süresi içerisinde posta merkezinden teslim almadığından, tebligat yapılamayan davalı 496**564 kimlik numaralı Hollanda Krallığı vatandaşı Ali ADIYAMAN'ın en geç iki hafta içerisinde davaya cevap vermesi, tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delil olduğunu da belirterek bildirmek; elinde bulunan delillerini dilekçesine eklemek ve başkayerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermediği ile 08/10/2026 günü saat 11:40'da duruşmaya mazeretsiz olarak katılmadığı takdirde yokluğunda verilecek kararlara itiraz edemeyeceği hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

T.C. KOCAELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

13.07.2026

Sayı :2025/512 Esas

Konu : Flemenkçe çevirili ilan metni

OPENBARE KENNISGEVING

​Tijdens de behandeling van de door eiser Mehmet Öner ingestelde procedure tegen gedaagde Ali Adıyaman en anderen, betreffende de opheffing van de mede-eigendom (verdeling van het onroerend goed) met betrekking tot de onroerende zaken gelegen in de provincie Kocaeli, district Başiskele, wijk Fatih, percelen nr. 8 en 10 van eiland (ada) 2864, is gebleken dat de gerechtelijke kennisgeving die via de consulaire autoriteiten is verzonden naar het in het buitenland geregistreerde adres van gedaagde, Ali Adıyaman, staatsburger van het Koninkrijk der Nederlanden met identiteitsnummer 496***564, niet kon worden betekend, aangezien deze niet binnen de daarvoor gestelde termijn bij het postkantoor is afgehaald.

​Hierbij wordt de betrokkene bij openbare kennisgeving opgeroepen om uiterlijk binnen twee weken na deze bekendmaking op de procedure te reageren, duidelijk aan te geven welk bewijs hij wenst over te leggen, de reeds beschikbare bewijsmiddelen aan zijn verzoekschrift toe te voegen en, indien hij zich beroept op documenten of dossiers die door derden moeten worden overgelegd, de gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om deze stukken te kunnen achterhalen.

​Voorts wordt de betrokkene opgeroepen om op 08 oktober 2026 om 11:40 uur persoonlijk ter terechtzitting te verschijnen. Indien hij zonder geldige reden niet verschijnt, wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van zijn recht om bezwaar te maken tegen de beslissingen die tijdens zijn afwezigheid worden genomen.

​Deze openbare kennisgeving geldt als rechtsgeldige betekening.