T.C. KOCAELİ 3. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/868 Esas

DAVACI : Ahmet ÖZMEN [15313-13371-51352] UETS

T.C.NO : 26686684860

DAVALI : Sümeyra ÖZMEN

T.C.NO : 26665685598

Davacı vekili tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Terk Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Sümeyra Özmen'e (Mevlüt ve Leyla) kızı, 01/03/1982 doğumlu) çıkartılan dava dilekçesi ve tensip tutanağının yapılan adres araştırmalarının sonucunda tebliğ edilemediği anlaşılmakla, 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri hükmü uyarınca dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK’nun 122.maddesi uyarınca dava dilekçesi ile tensip tutanağının davalıya tebliği, tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, aynı süre içinde iddia ve savunmalarının dayanağı olan tüm delil ve tanıklarını bildirmesi gerektiği, süresi içinde cevap dilekçesi vermezse davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, süresi içinde delil ve tanıklarını bildirmediği takdirde delil bildirme ve tanık dinletme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususları, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalıya İLANEN tebliğ olunur.