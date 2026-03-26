T.C. KOCAELİ 3. AİLE MAHKEMESİ

Davacı ŞULE TAŞ vekili Av.YAKUP SEVİNÇHAN tarafından Davalı, İstanbul İli Sultangazi İlçesi Cebeci Mahallesi/Köyü Cilt No:16, Hane No:1377, BSN:1'de nüfusa kayıtlı SEBAHADIN ve GYULSEVYAN oğlu RAZGRAD/BULGARİSTAN 17/12/1991 doğumlu 16775996370 T.C. Nolu, Ayrıca Bulgaristan vatandaşı olup, 9112175068 yabancı kimlik numaralı, Cebeci Mah. 2544.Sk. Kat:3 No:43 İç Kapı No:2 Sultangazi/İSTANBUL adresinde ikamet eden davalı EVREN FIÇICI (HYUSMEN SEBAHADIN) aleyhine açılan İştirak Nafakasının Artırımı davası nedeniyle,

Davalı EVREN FIÇICI'ya (HYUSMEN SEBAHADIN) çıkartılan dava dilekçesi tebligatlarının yapılamadığı ve yapılan araştırmalar ve yurt dışı konsolosluk yazışmalarında da adresinin tespit edilemediğinden adı geçen davalıya dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK’nun 122.maddesi uyarınca dava dilekçesinin davalıya tebliği, tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, aynı süre içinde iddia ve savunmalarının dayanağı olan tüm delil ve tanıklarını bildirmesi gerektiği, süresi içinde cevap dilekçesi vermezse davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, o süresi içinde delil ve tanıklarını bildirmediği takdirde delil bildirme ve tanık dinletme hakkından vazgeçmiş sayılacağı, ayrıca duruşma günü olan 09/07/2026 günü saat 11:20'de duruşmaya bizzat gelmesi, gelmediği ve itirazlarını bildirmediği ya da kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde yokluğunda duruşmaya devam olunup, yokluğunda karar verileceği hususları, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalıya İLANEN tebliğ olunur. 13/03/2026