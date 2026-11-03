T.C. KOCAELİ 3. AİLE MAHKEMESİ

DAVALI: SAFAA AL AWADI

Davacı SAMAR S. E. SHAQURA vekili Av.MURAT CAN DOLĞUN tarafından, JASSEM EIDAN ve AZEEZA oğlu, 01/07/1966 SHATRA doğumlu, 99045428764 Yabancı Kimlik Nolu, 36 Gawler Road, Madeley, 6065 MADELEY, WA Australia adresinde ikamet eden davalı SAFAA AL AWADI aleyhine açılan Boşanma davası nedeniyle,

Davalı SAFAA AL AWADI'ye çıkartılan tebligatlarının yapılamadığı ve yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilemediğinden adı geçen davalıya tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK’nun 147.maddesi uyarınca belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemelere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunda hüküm verileceği ihtarına, ayrıca duruşma günü olan 09/02/2027 günü saat 11:30'da duruşmaya bizzat gelmesi, gelmediği ve itirazlarını bildirmediği ya da kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde yokluğunda duruşmaya devam olunup, yokluğunda karar verileceği hususları, duruşma tutanağı yerine geçerli olmak üzere davalıya İLANEN tebliğ olunur. 21/10/2026