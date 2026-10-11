T.C. KOCAELİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
T.C. KOCAELİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO: 2025/1249 Esas
DAVALILAR :- ADNAN UZUNER Erenler Mah. Taşocağı Sk. No:89 K:1 İzmit / KOCAELİ
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 20/01/2027 günü saat: 09:45'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.