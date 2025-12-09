T.C. KOCAELİ 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

Sayın Ossama Alshaar,

Davacı Razan Zayed tarafından aleyhinize açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile çekişmeli boşanma davasında, tahkikat ve sözlü yargılama duruşma gününün tarafınıza tebliğ edilememesi nedeniyle tahkikat ve sözlü yargılama duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 147/2 maddesi gereği belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde tarafınıza ayrıca tebligat yapılmayacağı ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla tarafların yokluğunda hüküm verileceği, dosyanın duruşmasının 28/01/2026 günü saat:10.55'e bırakılmasına karar verildiği, duruşmanın Kocaeli Adliyesi 5.Aile Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.