T.C. KOCAELİ 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Aşağıda açık kimliği bulunan ve ulaşılamayan davalıya Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kaynarca Mah., 127 Ada, 66, 113, 109 ve 151,Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kaynarca Mah., 124 Ada, 70, 36 ve 22, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kaynarca Mah., 125 Ada, 323 ve 46 Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kaynarca Mah., 156 Ada, 141 parsel, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kaynarca Mah., 143 Ada, 66 parsel ve Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kaynarca Mah., 128 Ada, 19 parselde ortaklığın satış yoluyla giderilmesine bir diyeceğinin sorulması ve 15/04/2026 tarihi saat 11:25de duruşma yapılacağı ilanen tebliğ olunur. 11.07.2025

DAVALI

TC KİMLİK NO: 41860648940

ADI SOYADI: RUHİ KARAGÖZ

BABA ADI: EYYÜP

ANA ADI: MAKBULE

DOĞUM TARİHİ: 01/01/19659

DOĞUM YERİ: İZMİT

İKAMETGAH ADRESİ: BEKİRDERE MAH. GÜR SK. NO: 1 İÇ KAPI NO: 1 İZMİT / KOCAELİ