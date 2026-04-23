T.C. KONYA 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Miyase YILMAZ tarafından davalı Mustafa ER aleyhine mahkememizde açılan Kiralanın Tahliyesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; adresi tespit edilemeyen davalı Mustafa ER adına 29/01/2026 tarih ve 2025/720 E. 2026/54 K. sayılı gerekçeli kararın hüküm kısmının ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan;

1.Davanın KABULÜ ile davalı borçlunun Konya 9. İcra müdürlüğünün 2025/3043 esas sayılı dosyasına konu edilen taşınmazdan TAHLİYESİNE,

2.Alınması gereken 732,00 TL harçtan peşin alınan 281,80 TL harcın mahsubu ile bakiye 450,20 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

3.Davacının yaptığı belgelenen 1.019,70 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4.Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince hesaplanan maktu 18.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5.Artan gider avansının karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda İİK.nun 363 maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde İstinaf Kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, verilen karar davalı Mustafa ER'e ilanen tebliğ olunur.