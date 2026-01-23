T.C. KONYA 10. AİLE MAHKEMESİ

Davacı ESMA ALTAY tarafından davalı HASAN HÜSEYİN ALTAY ( Ş*h A***T ve S****E oğlu, 0*/0*/19*4 dogumlu, T.C. No:60*******42 ) aleyhine açılan ve mahkememizde görülmekte olan olan Mal Rejiminden Kaynaklanan (Katılma Alacağı) davasında davalıya ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Belirlenen duruşma gün ve saatinde geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 ( yedi ) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve duruşmanın 13/04/2026 günü saat 09:50'ye bırakıldığı ilanen tebliğ olunur.19/01/2026