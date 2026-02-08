T.C. KONYA 10. AİLE MAHKEMESİ

Davacı AİŞE EL-ŞATIR tarafından Davalı OMAR BADİ aleyhine açılan ve mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Çekişmeli) davasında davalıya dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Tarafların boşanmalarına, tazminat, nafaka ve velayet talepli davada ilanın yayım tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi sunulabileceği gibi varsa delillerin bildirilebileceği hususlarının ihtarı ile, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 ( yedi ) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve duruşmanın 06/07/2026 tarihine bırakıldığı ilanen tebliğ olunur.