T.C. KONYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: Rahime KARAN (T.C: 555*******146)

Mahkememizden verilen 28/03/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;

"1-Davanın kısmen kabulü ile;

-29/05/2017 tarihli mimari tadilat projesinin iptali ile dava konusu Konya ili, Karatay ilçesi, Akabe mahallesi, 32475 Ada, 1 Parsel C Blok, 16 No'lu bağımsız bölümdeki eklenti kaydının iptaline ve ortak alan olarak tespitine, bu hususta ilgili tapu sicil müdürlüğüne yazı yazılmasına,

2-Davalı İparısı Doğalgaz Isı Sistemleri Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yönünden açılan davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine,

3-Davalı İparısı Doğalgaz Isı Sistemleri Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

4-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 10.700 TL vekalet ücretinin davalı Münevver Pınarcık'dan alınarak davacıya verilmesine,

5-Alınması gereken 427.60 TL karar ve ilam harcından peşin yatan 80,70 TL'nin mahsubu ile bakiye 346,90 TL'nin davalı Münevver Pınarcık'dan alınarak hazineye gelir kaydına,

6-Davacı tarafından yapılan toplam 15.581,30 TL yargılama giderinin davalı Münevver Pınarcık'dan alınarak davacıya verilmesine,

7-Arta kalan gider avansının karar kesinleştikten sonra talebi halinde davacıya iadesine,

İlişkin gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar" verilmiştir.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.