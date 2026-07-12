T.C. KONYA 3. AİLE MAHKEMESİ

Mahkememizce davalı Ali KARAKUŞ' a tebligat yapılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Mahkememizin 02/10/2024 tarih ve 2022/287 Esas-2024/1661 Karar sayılı ilamında;

1-Davanın kısmen kabulü ile; KONYA İli, HADİM İlçesi, AŞAĞIEŞENLER Köyü/mah. Cilt 8, hane 20'de nüfusa kayıtlı, MEHMET ve DÜRDANE'den olma, 19/08/1985 doğumlu, 27509145452 T.C kimlik numaralı davacı MEDİNE KARAKUŞ ile, aynı hanede nüfusa kayıtlı, MEHMET ve HATİCE'den olma, 01/10/1981 doğumlu, 19514120890 T.C kimlik numaralı davalı ALİ KARAKUŞ'un M.K.166/1 maddesi gereğince evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları olan Bahriye, Ravza Gül, Mehmet Eren ve Elif Zümra'nın velayetlerinin davacı anneye verilmesine,

3-Müşterek çocuklar ile davalı baba arasında, her ayın 1. ve 3. Cumartesi günü ile dini bayramların ikinci günü saat 10.00-17.00 arasında şahsi ilişki tesis edilmesine,

4-Davacı kadın yararına dava tarihinden itibaren aylık 500,00 TL tedbir nafakasının (mahkememizin 21/04/2022 tarihli ara kararı ile bağlanan nafaka ile mükerrer olmamak kaydıyla) 02/10/2024 tarihinden itibaren aylık 1.000,00 TL artırılarak aylık 1.500,00 TL olarak davalıdan alınarak davacıya verilmesine, nafakanın karar kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak devamına, hükmedilen nafakanın kararın kesinleşmesini takip eden her yıl ÜFE oranında artırılmasına,

5-Müşterek çocuklar Bahriye, Ravza Gül, Mehmet Eren ve Elif Zümra yararına dava tarihinden itibaren ayrı ayrı aylık 250,00'şer TL tedbir nafakasının (mahkememizin 21/04/2022 tarihli ara kararı ile bağlanan nafaka ile mükerrer olmamak kaydıyla) 02/10/2024 tarihinden itibaren ayrı ayrı aylık 750,00'şer TL artırılarak ayrı ayrı aylık 1.000,00'er TL olarak davalıdan alınarak davacıya verilmesine, nafakanın karar kesinleştikten sonra iştirak nafakası olarak devamına, hükmedilen nafakanın kararın kesinleşmesini takip eden her yıl ÜFE oranında artırılmasına,

6-Kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulü ile,

M.K.174/1 maddesi gereğince 50.000,00 TL maddi tazminatın boşanma hükmünün kesinleşmesinden sonra kocadan alınarak kadına verilmesine, kararın kesinleşme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline,

M.K.174/2 maddesi gereğince 50.000,00 TL manevi tazminatın boşanma hükmünün kesinleşmesinden sonra kocadan alınarak kadına verilmesine, kararın kesinleşme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, fazlaya ilişkin taleplerin reddine,

7-Davada alınması gereken 427,60 TL harcın davacı tarafından yatırılan 80,70 TL harçtan mahsubu ile bakiye 346,90 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

8-Davacı tarafından yapılan 161,40 TL harç ve 740,00 TL posta, tebligat gideri olmak üzere toplam 901,40 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

9-Davacı davada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden davacı vekili için AAÜT'ye göre verilen 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

Dair kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği davalı Ali Karakuş'a ilanen tebliğ olunur.15/05/2026