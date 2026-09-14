T.C. KONYA 4. AİLE MAHKEMESİ

Davacı RABİA BORA tarafından davalı MÜCAHİD BORA aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Durusma günü olan 26/11/2026 günü saat 11:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır olmadığınız veya vekil ile temsil edilmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davacının iddiasını değiştirebileceği veya genişletebileceği hususları, ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.09/09/2026