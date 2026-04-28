T.C. KONYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KÜRDEN Mahalle/Köy, 18726 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır. A) Tapu Kayıt Bilgileri: Keşfi yapıla ...
Adresi : Kürden Mahallesi Kumluk Sok. No:Bila Meram / KONYA
Yüzölçümü : 2.531,77 m2
İmar Durumu :1:1000 ölçekli İmar uygulama planında Ayrık 2 katlı konut Sahasına isabet etmektedir. 1600m2 / 1 Ev, Taks:0.15, Kaks:0.15 ve h:6,50m ön bahçe 10mt ve yan bahçe 5mt olacak şekilde beyan edilmiştir.
Kıymeti : 41.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 11:34
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:34
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 11:34
Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:34
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.