TC KONYA 4.AİLE MAHKEMESİ

Davacı ASUMAN ULUERLİ tarafından davalı HALİL İBRAHİM KOÇAK aleyhine açılan Boşanma (Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekilinin 17/04/2017 tarihli dava dilekçesi ile boşanma kararı ile müvekkili lehine hükmedilen aylık 500.TL.yoksulluk nafakasının aylık 1.000.TL'ye, müşterek çocuk lehine hükmedilen aylık 500.TL iştirak nafakasının aylık 1.000.TL'ye yükseltilmesine karar verilmesi için nafaka artırım davası açılmış olup, mahkemece yapılan tüm arama ve araştırmalara rağmen davalı HALİL İBRAHİM KOÇAK'ın adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesine karşı cevap ve delil dilekçenizi masraflarıyla birlikte 2 hafta içinde mahkememize bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki tüm iddiaları inkar etmiş sayılacağınıza karar verileceği, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren 7. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 13/11/2025