T.C. KONYA 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Aksaray ili Eskil ilçesi nüfusa kayıtlı Kazım ve Ayişe oğlu, 18/05/1975 doğumlu, 144******** TC kimlik numaralı, 25/06/2025 tarihinde vefat eden müteveffa CEYLANİ GÖRMEZ'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve Konya 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/1161 Esas, 2026/161 Karar sayılı ilamı ile TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesi kararı verilmiş olduğu.

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize (Tasfiye Memurluğu) müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TürkMedeni Kanununun 634. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.