Resmi İlanlar

T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

10-11-2025 00.00

İ L A N

 

T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2025/1031 Esas

DAVALI: AYŞE GÖKDEMİR- Meram/ KONYA

 

Davacı Özgür UZUNDERE tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davasında davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla;

 

Tarafların müşterek çocuğun velayetinin düzenlenmesine dair açılan davada ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık süre içinde varsa savunma ve cevap dilekçenizi mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği,

 

Duruşma gün ve saati olan 01/12/2025 günü saat 11:20 'de mahkeme duruşma salonunda hazır bulunmanız, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yargılamaya gıyabınızda devam edilip yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davacının iddiasını değiştirebileceği gibi genişletebileceği iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi ) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

 

#İlangovtr Basın no ILN02330601