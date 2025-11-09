T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI: AYŞE GÖKDEMİR- Meram/ KONYA

Davacı Özgür UZUNDERE tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davasında davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Tarafların müşterek çocuğun velayetinin düzenlenmesine dair açılan davada ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık süre içinde varsa savunma ve cevap dilekçenizi mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği,

Duruşma gün ve saati olan 01/12/2025 günü saat 11:20 'de mahkeme duruşma salonunda hazır bulunmanız, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yargılamaya gıyabınızda devam edilip yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davacının iddiasını değiştirebileceği gibi genişletebileceği iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi ) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.