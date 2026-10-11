T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı Müberra Akbaş tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce 30/11/2026 günü saat 11:25'te ön inceleme duruşması yapılmasına karar verilmiş olduğundan; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz ve sadece davacı tarafın gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dosyaya sunmak istediğiniz belgeleri sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu ihtar olunur.