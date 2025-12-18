Resmi İlanlar

T.C. KONYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

19-12-2025 00.00

- İ L Â N D I R -

 

Mahkememiz  2024/303   Esas sayılı dosyasında; davacı Mahkememiz  2024-303  Esas, 2025/93  Karar sayılı dosyasında davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi  tarafından Konya İli, Meram İlçesi, Gödene 47641 ada 6 Parsel sayılı taşınmazın, mahkemece kamulaştırma bedelinin tespiti ve peşin ödenmesi karşılığında  Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tesciline ilişkin dava açıldığı, 14/03/2025 tarihli celsede;  Konya İli,  Meram  İlçesi, Gödene  47641 ada 6 Parsel sayılı taşınmazın, davalı adına olan tapu hisse kaydının İptali ile işbu taşınmaz hisse kayıtlarının tüm takyidatlardan ari olarak davacı TEDAŞ  adına tesciline karar verildiği, kamulaştırma bedelinin toplam  43.247,67 TL olduğu, davacı vekilinin 31/10/2025   havale tarihli dilekçesi ile işbu kararın istinaf edildiği ilanının  45*******94 TC. Kimlik numaralı, 1976  doğumlu  Bahtım Demiröz'ün  ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı  tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24/11/2025 

