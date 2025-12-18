T.C. KONYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememiz 2024/303 Esas sayılı dosyasında; davacı Mahkememiz 2024-303 Esas, 2025/93 Karar sayılı dosyasında davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Konya İli, Meram İlçesi, Gödene 47641 ada 6 Parsel sayılı taşınmazın, mahkemece kamulaştırma bedelinin tespiti ve peşin ödenmesi karşılığında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tesciline ilişkin dava açıldığı, 14/03/2025 tarihli celsede; Konya İli, Meram İlçesi, Gödene 47641 ada 6 Parsel sayılı taşınmazın, davalı adına olan tapu hisse kaydının İptali ile işbu taşınmaz hisse kayıtlarının tüm takyidatlardan ari olarak davacı TEDAŞ adına tesciline karar verildiği, kamulaştırma bedelinin toplam 43.247,67 TL olduğu, davacı vekilinin 31/10/2025 havale tarihli dilekçesi ile işbu kararın istinaf edildiği ilanının 45*******94 TC. Kimlik numaralı, 1976 doğumlu Bahtım Demiröz'ün ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24/11/2025