Davalı Halil İbrahim CAN' a tebligat yapılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 15/09/2026 tarih ve 2025/375 Esas-2026/664 Karar sayılı kararı ile;

1-Davanın KABULÜ ile, Konya İli, Sarayönü İlçesi, Kuyulusebil Mah./Köyü, C:21, H:7'de nüfusa kayıtlı, İsmail ve Şaziye'den olma, 24/01/1981 doğumlu, 32323989694 TC kimlik numaralı SİBEL CAN ile aynı yerde nüfusa kayıtlı, Ahmet ve Ayşe'den olma, 01/03/1981 doğumlu, 44059622608 TC kimlik numaralı HALİL İBRAHİM CAN'ın 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Kadının maddi tazminat talebinin KISMEN kabulü ile karar kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 200.000,00-TL maddi tazminatın kocadan alınarak kadına verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

3-Kadının manevi tazminat talebinin KISMEN kabulü ile karar kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 200.000,00-TL manevi tazminatın kocadan alınarak kadına verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

4-Kadının tedbir ve yoksulluk nafakası taleplerinin reddine,

5-Tarafların müşterek çocuğu 2009 doğumlu Özgür Çağlayan ve 2014 doğumlu Elif Nur'un velayetinin anneye verilmesine, (bu durumun karar kesinleşinceye kadar da tedbiren bu şekilde devamına),

a)Velayeti anneye bırakılan müşterek çocuklar lehine yargılama sırasında takdir olunan tedbir nafakasının işbu karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık ayrı ayrı 5.000,00'er TL'ye yükseltilmesine, nafakanın karar kesinleşinceye kadar devamına, aynı miktar nafakanın (ayrı ayrı aylık 5.000,00'er TL) karar kesinleşmesinden itibaren iştirak nafakası olarak devamına, nafakanın kocadan alınarak velayeten kadına verilmesine, nafakanın kesinleşme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her yıl ÜFE oranında artırılmasına, fazlaya ilişkin talebin reddine,

b)Baba ile müşterek çocuklar arasında dosya kapsamı gözetilerek şahsi ilişki tesisine yer olmadığına,

c)Müşterek çocuğun velayeti kendisine tevdi edilen tarafa, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 353.maddesi gereğince kararın kesinleşmesinden itibaren 30 gün içerisinde çocuğun mal varlığı bulunduğu taktirde bu mal varlığının dökümünü gösterir defteri ibraz etmek ve varsa mal varlığında yapılan yatırımlarda gerçekleşen önemli değişiklikleri ilk derece mahkemesine bildirmek zorunda olduğunun ihtarına,

6-Dava açılışta alınması gerekli olan ve adli yardım ödeneğinden karşılanan 732,00 TL başvurma harcı, 732,00-TL peşin harç ile 33.528,50-TL yargılama gideri toplamı 34.992,50-TL'nin kocadan alınarak hazineye irat kaydına,

7-Kadın kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince 45.000,00-TL vekalet ücretinin kocadan alınarak kadına verilmesine,

Kararın tebliğinden itibaren ( 2 ) hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olmakla; son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağı ve bu sürenin bitimi ile öngörülen sürenin başlayacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.19/11/2026