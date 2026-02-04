T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/318 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, HACI KAYMAK Mahalle/Köy, 28836 Ada, 3 Parsel, A blok 2.Kat 7 Nolu Bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Kılınçarslan Mahallesi, Taşlıyol Sokak, No: 1/7 Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 142,82 m2

Arsa Payı : 59400/5760000

İmar Durumu :Ana taşınmaz 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında,mesken sahasında kalmaktadır.

Kıymeti : 7.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2026 - 10:19

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:19

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, HACI KAYMAK Mahalle/Köy, 28836 Ada, 3 Parsel, A blok 10.Kat 37 Nolu Bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Kılınçarslan Mahallesi, Taşlıyol Sokak, No: 1/37 Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 142,82 m2

Arsa Payı : 59400/5760000

İmar Durumu :Ana taşınmaz 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında,mesken sahasında kalmaktadır.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 11:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2026 - 11:19

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:19

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.