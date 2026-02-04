Resmi İlanlar
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/318 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/318 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, HACI KAYMAK Mahalle/Köy, 28836 Ada, 3 Parsel, A blok 2.Kat 7 Nolu Bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kılınçarslan Mahallesi, Taşlıyol Sokak, No: 1/7 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 142,82 m2
Arsa Payı : 59400/5760000
İmar Durumu :Ana taşınmaz 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında,mesken sahasında kalmaktadır.
Kıymeti : 7.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:19
Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2026 - 10:19
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:19
Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:19
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, HACI KAYMAK Mahalle/Köy, 28836 Ada, 3 Parsel, A blok 10.Kat 37 Nolu Bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kılınçarslan Mahallesi, Taşlıyol Sokak, No: 1/37 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 142,82 m2
Arsa Payı : 59400/5760000
İmar Durumu :Ana taşınmaz 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında,mesken sahasında kalmaktadır.
Kıymeti : 8.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 11:19
Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2026 - 11:19
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:19
Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:19
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.