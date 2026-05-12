T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/239 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/239 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, ARAPÖLDÜREN Mahalle/Köy, 21284 Ada, 12 Parsel, Zemin kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm depolu dükkan nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Aydoğdu Mahallesi, Nakkaş Nigari Sokak, No: 2A Meram / KONYA
Yüzölçümü : 183 m2
Arsa Payı : 100/1153
İmar Durumu :Ana taşınmaz Ticaret + Konut Alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 8.800.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:38
Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:38
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 10:38
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:38
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.