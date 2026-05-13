T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/363 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, DERE Mahalle/Köy, 16238 Ada, 7 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Dere Mahallesi Suludere Sokak No: 11 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 425,75 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında Ayrık 2 kat Konut Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 11:28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 11:28

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 11:28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 11:28

09/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.