T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/122 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KAYHÜYÜK Mahalle/Köy, 38782 Ada, 3 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Kayhüyük Mahallesi Kızlcaova Mevkii Meram / KONYA

Yüzölçümü : 21.556,84 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:29

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:29

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:29

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:29

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KAYHÜYÜK Mahalle/Köy, 38786 Ada, 285 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Kayhüyük Mahallesi Mezarlık Civarımevkii Meram / KONYA

Yüzölçümü : 20.470,01 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında yol ve Tarım alanı sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 12:29

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 12:29

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 12:29

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 12:29

09/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.