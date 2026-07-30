T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/79 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/79 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, TATKÖY Mahalle/Köy, 208 Ada, 197 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Tatköy Mahallesi Aşılı Mevkii Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 65.700 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Ağaçlandırılacak Alanda kaldığı, 1/25000 Ölçekli Nazım Plan hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.
Kıymeti : 5.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 10:47
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:47
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.