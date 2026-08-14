T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/80 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, İSMİL Mahalle/Köy, 0 Ada, 1331 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : İsmil Mah.Acıkuyu Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 21.000 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanına,ve Orman alanı sahasına , 1/1000 ölçekliuygulama imar kısmen yol sahasınaİsabet ettiği

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, İSMİL Mahalle/Köy, 904 Ada, 10 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : İsmil Kekrekaşı Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 16.071,39 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanına, 1/1000 ölçekliuygulama imar planında Konut dışı kentsel çalışma alanına İsabet ettiği

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 11:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 11:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:03

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, İSMİL Mahalle/Köy, 991 Ada, 9 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : İsmil Kekrekaşı Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 10.427,98 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanına İsabet ettiği

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 12:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 12:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 12:03

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, İSMİL Mahalle/Köy, 1040 Ada, 3 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : İsmil Bölük Kum Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 20.092,61 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanına İsabetettiği

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 13:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.