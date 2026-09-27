T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/274 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, LALEBAHÇE Mahalle/Köy, 27031 Ada, 6 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Lalebahçe Mahallesi, Meral Sokak, No: 8 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 755 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :2 Kat Ayrık Mesken Sahası?na isabet etmekte olup, TAKS:0.25, KAKS:0.50 m olacak şekilde 2 kata imarlıdır.

Kıymeti : 11.220.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.