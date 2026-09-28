T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/69 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KARAKAYA Mahalle/Köy, 489 Ada, 8 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Karakaya Mahallesi Divanlar Yolu Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 74.347,50 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25000 ölçekli nazım planı içerisinde Tarım ve Sulama alanı olarak bulunduğu Toplulaştırma parselidir

Kıymeti : 7.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KARAKAYA Mahalle/Köy, 490 Ada, 7 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Karakaya Mahallesi Divanlar Yolu Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 80.383,87 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25000 ölçekli nazım planı içerisinde Tarım ve Sulama alanı olarak bulunduğu Toplulaştırma parselidir

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 11:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 11:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 11:01

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KARAKAYA Mahalle/Köy, 535 Ada, 32 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Karakaya Mahallesi Divanlar Yolu Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 25.794,26 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25000 ölçekli nazım planı içerisinde Tarım ve Sulama alanı olarak bulunduğu Toplulaştırma parselidir

Kıymeti : 2.600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 12:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 12:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 12:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 12:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.