T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/140 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, MELİKŞAH Mahalle/Köy, 2821 Ada, 246 Parsel, 1. Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Aşkan Mah.Peyami Safa Sokak No: 2/3 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 98,94 m2

Arsa Payı : 1/8

İmar Durumu :Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında 4 kat ikiz mesken sahası içerisinde yer almaktadır.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:53

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:53

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.