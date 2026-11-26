Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/177 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, 23 MAHALLE Mahalle/Köy, 16740 Ada, 5 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Pirebi Mahallesi Yelönü Sokak No: 8 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 175 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında, 8 kat Ticaret ve Konut sahasında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:49

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 10:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 10:49

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, 23 MAHALLE Mahalle/Köy, 16740 Ada, 6 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Pirebi Mahallesi Çoruh Sokak No: Bila Meram / KONYA

Yüzölçümü : 283 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında, 8kat Ticaret ve Konut sahasında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 11:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 11:49

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 11:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 11:49

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.