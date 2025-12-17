Resmi İlanlar

T.C. KÖRFEZ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

18-12-2025 00.00

İ L A N

 

T.C. KÖRFEZ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

 

ESAS NO : 2024/1458 Esas

 

DAVACI : ZAFER YILMAZ

DAVALILAR : 

1- İSMAİL BAKAR

2- ALİ OSMAN KORUCUOĞLU

3- ARZU BAKAR ve arkadaşları

 

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

 

Mahkememizin 12/11/2025 tarih duruşmanın 1 nolu ara kararı gereğince dahili davalı 311******74 TC kimlik numaralı HAKAN BOZKURT için ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden;

 

Mahkememizce tarafınıza tebligat yapılması için gönderilen tebligatta tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Usul ekonomisi gözetilerek duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, duruşma günü olan 29/04/2026 günü saat:11:43'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nin 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere gazetede ilan edilmesinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ile birlikte tarafınıza ilanen ve ihtaren tebliğ olunur.

