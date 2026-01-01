T.C. KORKUTELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2025/268 esas sayılı dosyasında; dava konusu Antalya ili Korkuteli ilçesi Varsak yaylası mahallesi 159 ada 106 parsel sayılı taşınmazda tapunun iptali ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi lehine tescilini/Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Deniz Dikmen, Fatma Arlı, Halil Dikmen, Hasan Dikmen, Keziban Dikmen, Mehmet Dikmen, Ramazan Dikmen, adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazda 4,11 m2 pilon yeri, 139,59 m² irtifak hakkı kamulaştırması olmak üzere tapunun iptali ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi lehine tescilini/kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2025/270 esas sayılı dosyasında; dava konusu Antalya ili Korkuteli ilçesi Varsak yaylası mahallesi 162 ada 4 parselde bulunan taşınmazın sayılı taşınmazda tapunun iptali ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi lehine tescilini/Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Halil Dikmen, Hasan Dikmen, Ramazan Dikmen, Deniz Dikmen, Fatma Arlı, Keziban Dikmen, Mehmet Dikmen adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazda 739,53 m² irtifak hakkı kamulaştırması olmak üzere tapunun iptali ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi lehine tescilini/kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2025/272 esas sayılı dosyasında; dava konusu Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Varsak Yaylası Mahallesi, 101 ada 80 parsel taşınmazda tapunun iptali ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi lehine tescilini/Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ayşe Abay, Etike Temel, Fatma Temel, Hatice Ergin, Hatice Temel, Havva Alkan, Kadriye Kösem, Osman Temel, Ramazan Temel, adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazda 8,12 m2 pilon yeri, 741,37 m² irtifak hakkı kamulaştırması olmak üzere tapunun iptali ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi lehine tescilini/kamulaştırılmasını, talep edilerek davalılar adına dava açılmış olup, davalıların Kamulaştırma Kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine yöneltileceği, açılan davada davalıların yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare olan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil ve lehlerine irtifak hakkının tapuda şerh edileceği ve Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Korkuteli Vakıfbank Bankası Şubesine yatırılacağı, dava konusuna ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davalıların tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, bu dava hakkında 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince Kamulaştırma yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı dosyaları için mahkememize dava açıldığı 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.12.2025