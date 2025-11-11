T.C. KOVANCILAR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Hakaret ve Basit Yaralama suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/02/2025 tarihli ilamı ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 73/4 maddesi gereğince neticeten düşme kararı verilen, Op De Wisch 15 Pinneberg 25521 9893 ALMANYA adresinde ikamet eden, Bayram ve Hanife oğlu, 23/04/2024 Kovancılar doğumlu, MUHAMMED DİREK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hükmün GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.