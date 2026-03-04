T.C. KOVANCILAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davalı Hasan UÇAR'a gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup davalıya duruşmanın bırakıldığı 24/06/2026 günü saat 11:05'te mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur. 02/03/2026