T.C. KOVANCILAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

05-03-2026 00.00

20/01/2026

Sayı : 2024/308 Esas     

 

İ L A N

Davalı Hasan UÇAR'a gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup davalıya duruşmanın bırakıldığı 24/06/2026 günü saat 11:05'te mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur. 02/03/2026

