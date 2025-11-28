Resmi İlanlar

T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

29-11-2025 00.00

  19/11/2025

Sayı: 2022/178  

İ L A N

 

Dahili davalı 36010315896 TC kimlik nolu Eyüp Atlı için  tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup mirasçıya duruşmanın bırakıldığı 09/02/2026  günü saat 09:40'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur.

