Resmi İlanlar
T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
29-11-2025 00.00
T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
19/11/2025
Sayı: 2022/178
İ L A N
Dahili davalı 36010315896 TC kimlik nolu Eyüp Atlı için tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup mirasçıya duruşmanın bırakıldığı 09/02/2026 günü saat 09:40'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur.
#İlangovtr Basın no ILN02346518