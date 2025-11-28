T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Dahili davalı 36010315896 TC kimlik nolu Eyüp Atlı için tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup mirasçıya duruşmanın bırakıldığı 09/02/2026 günü saat 09:40'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur.