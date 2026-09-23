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T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
22/09/2026
Sayı: 2025/9 Tereke
İ L A N
Mirasçı 14975017284 TC kimlik nolu Dilek Biçer için tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup mirasçıya duruşmanın bırakıldığı 11/01/2027 günü saat 09.55'te mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur.
#İlangovtr Basın no ILN02554400