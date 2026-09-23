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T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

24-09-2026 00.00
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T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

22/09/2026

Sayı: 2025/9 Tereke 

 

İ L A N

Mirasçı 14975017284 TC kimlik nolu Dilek Biçer için  tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup mirasçıya duruşmanın bırakıldığı 11/01/2027 günü saat 09.55'te mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02554400