T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mirasçı 14975017284 TC kimlik nolu Dilek Biçer için tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup mirasçıya duruşmanın bırakıldığı 11/01/2027 günü saat 09.55'te mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur.